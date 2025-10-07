As micro, pequenas e médias empresas podem candidatar-se, até ao próximo ano, a um apoio global de 57 milhões de euros, no âmbito do Portugal 2030, para internacionalizar o seu modelo de negócio, anunciou esta terça-feira o Ministério da Economia.

“As micro, pequenas e médias empresas têm disponível um apoio de 57 milhões de euros, através do Portugal 2030, para ações de internacionalização do seu modelo de negócio”, indicou, em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

A apresentação de candidaturas vai decorrer em duas fases, sendo que a primeira termina em 30 de dezembro de 2025 e a segunda em 31 de março de 2026.

Esta medida pretende aumentar o número de empresas exportadoras e subir o volume de vendas ao exterior. O apoio destina-se apenas às empresas do continente.

O incentivo máximo por operação e beneficiário é de 300.000 na primeira fase de 150.000 na segunda, com exceção dos investimentos com localização na NUTS II do Algarve.