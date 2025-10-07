O PSD manifestou esta terça-feira pesar pela morte do ex-autarca de Valongo Fernando Melo, agradecendo a dedicação àquele concelho e ao país e lembrando-o como uma “figura muito acarinhada” no partido cujo “legado deve servir de inspiração”.

Numa nota à comunicação social, a comissão política nacional do PSD manifesta “genuína e profunda consternação” pela morte do antigo autarca de Valongo e militante número 89 dos sociais-democratas, lembrado como “uma figura muito acarinhada pelas bases do partido, nomeadamente pela região Norte”.

“É indissociável o desenvolvimento e o progresso que Fernando Melo trouxe ao concelho de Valongo. Era um autarca próximo dos valonguenses. Em Valongo deixou a sua marca de governação exemplar”, frisa o partido.

O partido lembra o percurso de Fernando Melo também como governador civil do Porto, presidente da ARS Norte, da Lipor e do conselho de jurisdição do PSD/Porto, bem como membro do conselho consultivo do Futebol Clube do Porto.

Para o PSD, o “seu legado deve servir de inspiração às gerações mais novas que frequentemente procuraram referência históricas”, acrescentando que Fernando Melo tem “um percurso de vida, de qualidade humanas e cívicas, pelas quais deve hoje e sempre ser lembrado”.

“A direção do PSD expressa gratidão pela dedicação de Fernando Melo a Valongo e a Portugal; à família e amigos dirige sentidas condolências”, lê-se a mesma nota.

O ex-presidente social-democrata da Câmara Municipal de Valongo e antigo governador civil do Porto, Fernando Melo, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 89 anos, no Hospital de Santo António, confirmou à Lusa fonte do PSD.

Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo nasceu em 1936 e licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, tendo tirado a especialidade de Gastroenterologia.

Após o 25 de Abril de 1974, filiou-se do PSD, sendo o militante número 87 daquele partido.

O primeiro cargo político que exerceu foi o de presidente da Administração Regional de Saúde no Norte (ARS-Norte), seguindo-se o de Governador Civil do Porto, entre 1991 e 1993.

Em 1993, Fernando Melo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Valongo, no distrito do Porto, cargo que exerceu durante 18 anos, tendo abdicado em 2012 por motivos de saúde.

Entre outros cargos, Fernando Melo foi também presidente da Lipor — Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto, presidente da Jurisdição do PSD Porto e membro do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto.

A causa da morte de Fernando Melo não foi revelada.