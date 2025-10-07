São frequentes em Portugal os alertas relacionados com a “fuga de cérebros”, a saída de jovens qualificados para outros países, mas um estudo do Banco de Portugal revela que a proporção de emigrantes jovens com ensino superior não é superior à fração de jovens qualificados que existem na população, de um modo geral. Pelo contrário, essa proporção de emigrantes qualificados até é ligeiramente inferior – a maior parte dos emigrantes continua a ser quem tem formação académica menos avançada.

O estudo do Banco de Portugal, que também inclui estatísticas obtidas nos países de destino, insere-se no Boletim Económico de outubro, divulgado nesta terça-feira pelo supervisor financeiro. A conclusão é que, embora Portugal esteja a perder trabalhadores qualificados, poderá ser errada a ideia de que esses portugueses com maior formação académica têm um maior tendência para emigrar.

“A saída de jovens qualificados é, muitas vezes, apontada como sinal de uma ‘fuga de cérebros’ na economia portuguesa”, nota o Banco de Portugal, reconhecendo que, a confirmar-se essa saída de forma massiva, “esta poderia ser uma restrição ao crescimento potencial da economia portuguesa“.

Mas é difícil comprovar que essa restrição esteja a ocorrer – até porque, como salienta o Banco de Portugal, essa perda de produto potencial, associada à saída de trabalhadores qualificados, “apenas ocorreria se não existisse um retorno posterior destes emigrantes, ainda durante a vida ativa”. “Neste caso, poder-se-ia mesmo verificar a situação contrária, tendo em conta a acumulação de capital humano no estrangeiro, tipicamente em economias com níveis superiores de qualificações e uma organização mais eficiente dos fatores produtivos”, sublinha o supervisor.

O Banco de Portugal refuta a ideia de que os jovens emigrantes são, sobretudo, pessoas com formação académica mais avançada. “Tendo por base a informação dos Censos, em 2001, apenas 15% dos jovens nascidos e residentes em Portugal entre 25 e 34 anos de idade tinha o ensino superior completo. Esta percentagem subiu para 39% em 2021“, afirma o supervisor, acrescentando que “em contraste, a fração dos jovens naquele escalão etário sem o ensino secundário completo situava-se em 65% em 2001, descendo para 24% em 2021”.

Isto significa que “a evolução das qualificações dos emigrantes jovens deve ser lida à luz desta transição educacional acentuada“, sublinha o Banco de Portugal. Por outras palavras, é verdade que há cada vez mais emigrantes qualificados mas também é verdade que há cada vez mais portugueses qualificados. E, dizem os dados, “a fração dos emigrantes jovens com ensino superior é bastante maior que no passado, mas inferior à fração dos jovens nascidos e residentes em Portugal com ensino superior”.

Usando estatísticas do INE e também dos países de destino, o chamado exercício de “contraparte”, o Banco de Portugal salienta que em 2021 apenas 30,8% dos jovens (entre 25 e 34 anos de idade) naturais de Portugal a viver no estrangeiro tinham o ensino superior. É maior a representatividade dos que têm só o ensino secundário (34,5%) e daqueles que apenas fizeram o ensino básico (34,8%).

Em 2001, 12% dos emigrantes tinham o ensino superior completo e 53% não tinham completado o ensino secundário. Em 2021, a fração de emigrantes com ensino superior era de 31% e a dos indivíduos sem o ensino secundário tinha diminuído para 35%. Em 2021, os emigrantes jovens repartiam-se de forma equilibrada entre os três níveis de escolaridade”, nota o Banco de Portugal.

O departamento de estudos económicos do Banco de Portugal compara estes pesos com os da população jovem nascida e residente em Portugal e nota que “o peso dos emigrantes jovens com ensino superior sempre foi inferior ao da população residente (em 2021, 31% face a 39%) e que o peso dos emigrantes com menos qualificações era superior em 2021 (35% face a 24%)”.

“Assim”, conclui-se, “a decisão de emigrar não parece estar enviesada para os jovens com maiores qualificações, dado que os jovens mais qualificados estão menos representados entre os emigrantes do que nos jovens residentes em Portugal”.

O Banco de Portugal nota, ainda, que as qualificações dos emigrantes variam muito conforme o país de destino. “Os emigrantes em países com maiores comunidades emigrantes estabelecidas tendem, em média, a ter menores qualificações, como são os casos da França e da Suíça”, diz o supervisor, ao passo que “no Reino Unido, Espanha e EUA, mais de um terço dos emigrantes jovens nascidos em Portugal têm ensino superior”.