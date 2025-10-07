Acompanhe o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

O Hamas assegurou esta terça-feira que a sua delegação procura “remover todos os obstáculos” para alcançar um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em negociações indiretas com Israel no Egito.

“A delegação do movimento no Egito procura remover todos os obstáculos para chegar a um acordo que vá ao encontro das aspirações do nosso povo”, disse o dirigente Fauzi Barhum, da ala política do movimento islamita, citado pelo jornal palestiniano Filastin.

Barhum sublinhou que o eventual acordo deve garantir “um cessar-fogo, a retirada completa do exército de ocupação, a entrada de ajuda humanitária e o regresso dos deslocados às suas casas”.

O dirigente do Hamas, organização considerada terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, apelou ainda ao início da reconstrução do território “sob supervisão de um corpo palestiniano de tecnocratas” e acusou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de tentar “obstruir e minar” as negociações em curso.

O Hamas, responsável pelo pior ataque terrorista de sempre em solo israelita, a 7 de outubro de 2023, mantém-se crítico em relação ao plano de paz apresentado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e rejeita qualquer administração internacional para Gaza.

O dirigente acusou Israel e os Estados Unidos de terem “plena responsabilidade política, jurídica e moral” pelos crimes cometidos em Gaza, descrevendo a ofensiva israelita como “uma guerra de extermínio e destruição total”.

Barhum insistiu que o Hamas continua comprometido com “os direitos nacionais do povo palestiniano e as suas aspirações de libertação e independência”.

Pouco antes, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari, confirmou que as negociações permanecem “pendentes em muitos detalhes” do plano de cessar-fogo proposto por Trump.

As conversações realizadas na segunda-feira em Sharm el-Sheikh serão retomadas esta terça-feira, com o objetivo de “fazer avançar o plano e pôr fim à guerra em Gaza”, em que o Hamas afirma que mais de 67 mil pessoas foram mortas pelas Forças de Defesa de Israel.