O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Viseu, Hélio Marta, quer criar no Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato um cluster aeronáutico com mão-de-obra qualificada e, a longo prazo, iniciar voos comerciais.

“Nós queremos que Viseu tenha um cluster aeronáutico como outros lugares em Portugal têm, mas para isso temos de fazer um caminho, temos de trabalhar e essa é a nossa ambição para depois do dia 12 de outubro”, afirmou Hélio Marta.

O candidato da IL à Câmara de Viseu falava à agência Lusa no final de uma visita ao Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, em Viseu, onde reuniu com o diretor e visitou a escola International Flight Academy (IFA), instalada no espaço, na companhia da líder do partido, Mariana Leitão.

“A Câmara de Viseu tem de ter a capacidade de atrair investimento para este aeródromo através das verbas que vão estar disponíveis na área da defesa e isso pode e deve potenciar esse desenvolvimento”, disse.

Além disso, defendeu Hélio Marta, um “presidente de Câmara tem de sair do seu gabinete e tem de ir atrás das empresas que estão a desenvolver tecnologias nas áreas do drones, entre outros, sistemas ligados à aeronáutica” para instalar em Viseu.

“Estamos muito focados em promover o Aeródromo de Viseu a uma infraestrutura que, realmente, possa fazer a diferença para o concelho de Viseu, antes de mais nada, mas também que seja um hub de desenvolvimento para a região”, reforçou.

Hélio Marta considerou que o presidente da Câmara de Viseu, além de liderar o concelho, “tem a responsabilidade de liderar uma região inteira” e a ambição da IL, é “essa, de ser um polo de desenvolvimento de toda a Beira Alta”.

O candidato realçou que quer no concelho viseense “emprego qualificado e bem remunerado e uma infraestrutura aeroportuária como o Aeródromo de Viseu tem todas as condições para garantir esse desígnio”.

À agência Lusa, o candidato revelou também que o Aeródromo tem “em cima da mesa o desenvolvimento de voos de jatos executivos e esse será o projeto a médio prazo”.

“Ainda assim, apesar de todas as dificuldades, não abdicamos da ambição de ter outro tipo de voos, nomeadamente voos comerciais de low cost, num futuro mais longínquo”, assumiu Hélio Marta.

Para isso, reconheceu que “é preciso fazer um caminho e ser perseverantes”, não podendo fazer “promessas vãs, nem prometer às pessoas a construção de um aeroporto, porque isso não funciona” assim.

“O que nós queremos, e temos projetos para o curto, médio e longo prazo, porque o desenvolvimento de um concelho e de uma região tem de se pensar sempre numa perspetiva de curto, médio e longo prazo e é aí que reside a nossa estratégia”, afirmou.

Além de Hélio Marta, são candidatos à presidência da Câmara de Viseu, nas eleições de domingo, o atual presidente, Fernando Ruas (PSD), Hélder Amaral (CDS-PP), Leonel Ferreira (CDU), Bernardo Pessanha (Chega), João Azevedo (PS) e Paulo Quintão (ADN).

Em 2021, Fernando Ruas obteve 46,68% dos votos, que se traduziram em cinco mandatos, menos um do que em 2017. O PS, com uma lista encabeçada por João Azevedo, obteve 38,26% dos votos, ficando com quatro mandatos.

O Chega foi o terceiro partido mais votado (2,95%), seguido da IL (2,20%), do CDS-PP (2,02%), do BE (2,01%), do PAN (1,26%) e da CDU (1,17%).