O candidato independente ao município de Bragança, Manuel Vitorino, disse, esta terça-feira, que quer instalar saneamento em todo o concelho e acabar com as falhas de abastecimento de água e ainda despoluir o rio Fervença.

De acordo com dados do município, 93% do concelho de Bragança tem saneamento básico. Ainda assim, este tem sido um dos assuntos mais polémicos nesta campanha eleitoral.

O cabeça de lista do Movimento Independente Somos Bragança salientou, à Lusa, que este é um problema que quer resolver no imediato. “Oleiros está sem água há três dias e saneamento nunca teve”, criticou.

Manuel Vitorino quer ainda a construção de casas de banho e de um tapa vento no recinto onde acontece a feira semanal, porque entende que se está ali “à século XVIII”.

Além disso, pretende alterar a data de feira, que acontece todas as sextas-feiras, e passá-la para os dias 3, 12 e 21 de cada mês, como acontecia antigamente.

“Para que os nossos produtores possam vender os seus produtos, esses sim aos sábados. Ao sábado é quando os nossos agricultores vão vender à Praça da Sé, mas se as pessoas comprarem na feira à sexta, já não compram ao sábado. Além disso, está-se a cobrar muito dinheiro pelo espaço aos feirantes e estamos a perder cada vez mais feirantes”, afirmou.

Outra das suas prioridades trata-se do rio Fervença, que passa no meio da cidade, precisamente no parque urbano conhecido como Polis, e que está verde, devido às algas.

Manuel Vitorino defende que é preciso fazer uma “drenagem total e absoluta limpeza do rio Fervença, erradicando de vez todos os focos de poluição”. Um trabalho que considera que deve ser feito por uma equipa técnica especializada.

“É preciso arranjar os passeios circundantes, que já é impossível lá andar devido aos pregos, e arranjar aquelas construções que fizeram ali, que utilidade não têm nenhuma. Se for preciso, modificá-las e dar-lhes uma nova vida e dar uma nova vida à cidade”, acrescentou.

O candidato quer ainda a instalação de rede móvel e internet em todas as localidades do concelho de Bragança.

O advogado Manuel Vitorino candidata-se, pela segunda vez, a presidente da Câmara de Bragança. Em 2017 foi candidato pelo PDR (Partido Democrático Republicano).

O executivo municipal de Bragança é liderado pela direita, com cinco eleitos do PSD e ainda dois elementos do PS.

Nestas eleições autárquicas, que acontecem domingo, candidatam-se ainda à liderança do município Paulo Xavier (PSD), Isabel Ferreira (PS), António Morais (CDU), Nuno Fernandes (IL) e Fernando Afonso (Chega).