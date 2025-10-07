O candidato pelo Livre à presidência da Câmara de Vila Real defendeu esta terça-feira a descentralização da cultura para as aldeias, a criação de um programa de eventos em todas as freguesias e de uma biblioteca itinerante.

“A cultura será também um dos focos da candidatura do Livre aqui a Vila Real”, afirmou Luís Ramalho, que falava à agência Lusa à margem de uma visita ao Teatro de Bolso da companhia Urze Teatro, sediada em Vila Real.

O encontro serviu para o candidato realçar as propostas do partido na área da cultura, com atenção para as aldeias, onde se propõe criar um programa de feiras e eventos para promoção de produtos locais e artesanato, como por exemplo o barro negro de Bisalhães.

“E que também serviriam para levar espetáculos às aldeias para a cultura não estar só centralizada na cidade. Podiam ser espetáculo de teatro, mostras de pintores”, afirmou, salientando que a ideia passa por descentralizar a cultura para as aldeias para que esta “seja acessível a toda a gente”.

Luís Ramalho, que é também o primeiro candidato do Livre à Assembleia Municipal de Vila Real, destacou ainda a proposta de criar uma biblioteca itinerante para estimular hábitos de leitura.

“A cultura tem que estar ligada à educação e a biblioteca itinerante podia ser implementada em conjunto com as escolas fora do centro da cidade e, por exemplo, podia levar livros para os idosos que estão isolados nas aldeias também lerem”, salientou.

Para Luís Ramalho, é importante estimular hábitos de leitura independentemente da idade e do sítio onde habitam.

As Casas de Criação são outra proposta do Livre e visam criar uma rede de espaços culturais onde os artistas possam desenvolver a sua arte, expor a suas criações, onde poderiam ter apoio técnico e administrativo, mas que seriam também locais abertos à comunidade e ao encontro intergeracional.

O programa eleitoral inclui programas comunitários de promoção de saúde mental, bem como de apoio domiciliário a pessoas idosas e incentivar projetos intergeracionais entre creches, escolas, centros de dia e universidade sénior.

O partido defende “um município para todos, que trave o abandono do meio rural e a concentração urbana na sede de concelho”.

As alterações climáticas são também uma preocupação para o Livre que propõe um programa 3C: casa, conforto e clima com vista a um conforto térmico nas casas, ainda a reflorestação com espécies autóctones mais resistentes a fogos florestais e apoiar as juntas de freguesia para acederem ao programa Condomínio da Aldeia.

Estimular a economia e o comércio local, usar produção local nas cantinas escolares e melhorar a cobertura de rede móvel e o acesso à internet em todo o município, são outras das ideias do Livre.

São candidatos à câmara de Vila Real, nas eleições de domingo, Alexandre Favaios (PS), Alina Vaz (PSD), Alberto Moura (Chega), Carlos Quinteiro (CDU), Luís Ramalho (Livre), Anabela Branco (BE) e Conceição Pinho (CDS).

O PS ganhou as eleições em 2021 e conquistou cinco mandatos e o PSD dois.