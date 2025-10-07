Mais de vinte filmes de realizadores portugueses ou com coprodução portuguesa integram a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começa no dia 16 no Brasil.

De acordo com a programação geral apresentada, há cinema português em quase todas secções do festival, nomeadamente “Aniki-Bobó” (1942), primeira longa-metragem de Manoel de Oliveira, no programa dedicado a filmes restaurados.

Na competição de novos realizadores, o destaque vai para três primeiras obras de longa-metragem: “As Estações”, um registo documental de Maureen Fazendeiro construído com histórias do Alentejo, “Duas vezes João Liberada”, de Paula Tomás Marques, sobre uma personagem queer ficcional durante a Inquisição, e “Terra Vil”, de Luís Campos, uma ficção que aborda a ruralidade e a mentalidade patriarcal.

A maior fatia de cinema português está na secção “Perspetiva Internacional”, com filmes já premiados noutros festivais, entre os quais “Fuck the Polis”, de Rita Azevedo Gomes, “O Riso e a Faca”, de Pedro Pinho, e “A memória do cheiro das coisas”, de António Ferreira.

“Lavagante”, de Mário Barroso, e “Primeira pessoa do plural”, de Sandro Aguilar, estão igualmente na mostra.

O festival brasileiro tem ainda uma programação com filmes para a infância, tendo incluído “A cada dia que passa”, de Emanuel Nevado, “O menino e a coruja”, de Mário Gajo de Carvalho, e “Sequencial”, de Bruno Caetano.

Este ano, o escritor Valter Hugo Mãe “vai ser celebrado” na mostra, onde serão exibidos um documentário sobre o autor e a adaptação do romance “O Filho de Mil Homens”.

Valter Hugo Mãe é o autor do cartaz oficial e está prevista a exibição do documentário “De Lugar Nenhum”, do realizador Miguel Gonçalves Mendes, sobre o processo criativo e de escrita do livro “A Desumanização”.

O festival programou ainda a longa-metragem “O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende, a partir do romance homónimo de Valter Hugo Mãe e que tem estreia prevista ainda para este ano na plataforma de streaming Netflix.

A 49.ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece entre os dias 16 e 30 de outubro, com 373 filmes a serem exibidos em várias salas de cinema e espaços culturais espalhados pela cidade.