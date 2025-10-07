A Israel-Premier Tech vai chegar ao fim no final deste ano. Cumprido o prazo legal estabelecido pela União Ciclista Internacional (UCI) para a alteração de nome e proprietário das equipas, a ainda denominada Israel-Premier Tech confirmou esta segunda-feira que vai deixar de ter a “identidade israelita”, abandonando o nome e o país em 2026, ano em que deverá estar de regresso ao World Tour. O objetivo passa por garantir a continuidade da equipa, que se foca sobretudo na formação de jovens talentos. De recordar que a alteração foi motivada pelos fortes protestos pró-Palestina que aconteceram ao longo desta temporada, e que ganharam força na última Volta a Espanha.

Recentemente, Adam Hansen, presidente do sindicato dos ciclistas profissionais (CPA), manteve encontros com Sylvan Adams, o ainda dono da estrutura de ciclismo israelita, lembrando o que ambos falaram durante os Campeonatos do Mundo, que decorreram em Kigali. “Falámos de tudo o que aconteceu na Vuelta, de como afetou a equipa e das tensões externas. O Sylvan disse-me que não era justo o que os corredores viveram e que ia fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-los. Depois de ler o comunicado [da equipa], vi que cumpriu a sua palavra. É positivo para os ciclistas, que só querem concentrar-se em competir. No CPA valorizamos este tipo de gestos”, explicou Hansen ao Cyclingnews, acrescentando que não tem conhecimento sobre as razões que levaram à saída de Adams: “Creio que simplesmente fez o que considerou mais adequado para a sua equipa. É algo que respeito profundamente”.

Apesar de ter nascido no Canadá e ter as nacionalidades israelita e canadiana, Sylvan Adams é próximo de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que se vinculou ao projeto desde a sua fundação. Com a desvinculação de Adams e a mudança de nome, espera-se que a imagem da equipa sofra uma grande renovação, com o objetivo de evitar novos conflitos e manter a licença da equipa no principal escalão do ciclismo mundial. Nesse sentido, a equipa pretende manter os ciclistas israelitas no seu plantel e o apoio económico do milionário. Segundo o jornal Marca, Adams vai continuar a financiar a equipa com 10 milhões de euros anuais, do total de cerca de 30 milhões que o projeto tem de orçamento.

Neste final de temporada, após a conturbada Volta a Espanha, a Israel-Premier Tech enfrentou diversas pressões dos seus patrocinadores e foi excluída de participar nas diversas clássicas italianas de preparação para a Lombardia, o último Monumento da temporada, a que tem acesso por convite definido pelo regulamento da UCI. Esta época, a Israel conseguiu 22 vitórias, com destaque para os triunfos de Derek Gee, n’O Gran Camiño, e de Corbin Strong, na Volta à Noruega. Para além disso, o quinto lugar de Matthew Riccitello na Vuelta, juntamente com o triunfo na geral da juventude, também se junta à lista dos maiores feitos.