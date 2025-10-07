A estreia da peça Esperança desmedida, no dia 29, no Clube Estefânia, em Lisboa, assinala a reentrée da Escola de Mulheres, anunciou esta terça-feira a companhia.

Esperança desmedida, uma criação de Rui Malheiro a partir de um texto original de Ilda Teixeira, é a 79.ª criação da Escola de Mulheres — Oficina de Teatro, que este ano assinala o 30.º aniversário, acrescenta a companhia que teve Fernanda Lapa como uma das fundadoras.

Ilda Teixeira é atriz na companhia Trigo Limpo/Associação Cultural e Recreativa de Tondela e, desde 1999, participou em mais de 40 produções de teatro, exercendo também funções na área da programação e da formação.

Segundo a Escola de Mulheres, Esperança desmedida é “uma travessia de corpos e memórias que se confunde com a própria sobrevivência”.

Movimentos migratórios “que atravessam os tempos e se repetem incessantemente” e fronteiras que se levantam para “proteger alguns” são temas tratados na peça.

Esperança desmedida é “uma reflexão sobre migração, perda e resistência”, conclui a companhia.

A Escola de Mulheres — Oficina de Teatro, cujos espetáculos se realizam na Sala de Teatro do Clube Estefânia, foi fundada em 1995 por Fernanda Lapa, Cucha Carvalheiro, Isabel Medina, Marta Lapa, Cristina Carvalhal, Aida Soutullo e Conceição Cabrita, com o objetivo de privilegiar a criação e o trabalho das mulheres no teatro e promover novas dramaturgias de temática e escrita femininas.

Produzida pela Escola de Mulheres, Esperança desmedida está em cena até 9 de novembro, com récitas de quarta-feira a sábado, às 21h, e, ao domingo, às 18h.

A interpretar estão Catarina Rabaça, Marta Lapa e Vítor Alves da Costa, num espetáculo que tem criação conjunta.

Ruy Malheiro assina a dramaturgia e encenação, enquanto a música original é de Luísa Vieira, e o desenho de luz de Paulo Santos.

Notícia atualizada dia 8 de outubro às 14h24 para corrigir a data de estreia do espetáculo.