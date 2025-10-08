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A ideia é, segundo o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, fazer face a voos de aparelhos sobre locais sensíveis, dos quais Moscovo é suspeito.

O ministro alemão apresentou alterações legislativas para reforçar os meios das forças policiais, que poderão “agir com tecnologias de ponta face às ameaças colocadas pelos drones”, recorrendo a “medidas físicas, ou seja, intercetar e abater drones”.

“Abater drones passará a estar regulamentado e será possível para a polícia federal“, afirmou, no final do Conselho de Ministros alemão em que o diploma foi apresentado.

Além disso, será criado um “centro de defesa antidrone” para coordenar a ação das polícias federais e dos Estados alemães, adiantou Dobrindt.

O ministro acrescentou ainda estar a trabalhar com países com maior experiência nesta matéria, nomeadamente Israel e a Ucrânia, alvo diário de ataques russos contra cidades e na linha da frente.

“Estamos já em contacto com países que têm uma experiência muito mais avançada nesta área. Temos uma cooperação intensa com Israel e também com a Ucrânia”, disse.

Sem precisar um calendário, referiu um orçamento na ordem das “centenas de milhões de euros”, sublinhando que o equipamento dependerá também da capacidade de produção das empresas envolvidas.

A Rússia está “provavelmente” por trás dos recentes alertas de drones na Europa, nomeadamente aquele que paralisou o aeroporto de Munique no final da semana passada, afirmou o chanceler alemão, Friedrich Merz, classificando estes voos como “tentativas de desestabilização”.