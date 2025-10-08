A candidata do Chega à presidência da Câmara de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, afirmou esta quarta-feira que Coimbra é um novelo embrulhado que é preciso desfiar e defendeu uma aproximação de poder local à população, mais apoio e serviços.

“Coimbra está um novelo todo embrulhado e temos de pegar no novelo e começar a desfiar. Aproximação à população, aproximação do poder local aos cidadãos, mais saúde, mais emprego, mais escolas, mais serviços, mais apoio, uma população cuidada, estimada. Estimar as pessoas é o essencial“, destacou.

Maria Lencastre Portugal participou esta quarta-feira de manhã numa ação de campanha em São Martinho do Bispo, onde distribuiu panfletos, lápis, canetas e beijinhos.

“Conheço-a do cartaz”, disse-lhe um dos homens que se encontrava no café junto à igreja, enquanto outro lhe admitiu que, não sendo militante de qualquer partido, gostaria que o Chega fosse vencedor para “ver se sempre há uma mudança”.

“Se isto não mudar, vamos ter mais do mesmo”, repetiu outro homem, enquanto duas mulheres, em mesas distintas do estabelecimento comercial, preferiram não receber panfletos ou canetas.

Em declarações à agência Lusa, a candidata do Chega reiterou que Coimbra não é só a cidade, mas um concelho inteiro, ao qual promete dar atenção. “Lembram-se sempre das freguesias limítrofes quando é para votar”, lamentou.

Para São Martinho do Bispo, onde realizou de manhã a ação de campanha, Maria Lencastre Portugal defendeu a necessidade de se lutar por uma esquadra da PSP, junto do poder central, para a qual “há um terreno possível”. “Se pensarmos deste lado do rio, nem Santa Clara, nem São Martinho [do Bispo], nem Ribeira de Frades, nem Fala, não há nenhuma esquadra da PSP, a única segurança que existe é em Taveiro com a GNR”, alegou.

Para a candidata, apesar de os números não refletirem um aumento da criminalidade no concelho, “a sensação de insegurança é enorme”. “Nós vivemos das sensações. Se eu tiver medo de sair de casa, não saio. Até pode nem haver criminalidade, mas se eu tiver medo, não saio de casa“, concluiu.

Além de Maria Lencastre Portugal, pelo Chega, são candidatos o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita. O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.