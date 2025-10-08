O candidato do Chega à Câmara Municipal de Matosinhos, António Parada, defendeu esta quarta-feira o regresso do elétrico a este concelho para dar um novo impulso económico ao concelho, nomeadamente ao setor da restauração.

“Vou pugnar pelo regresso do elétrico, algo muito importante para Matosinhos não só pela questão económica, mas pela questão histórica”, afirmou António Parada.

Numa primeira fase, o candidato referiu que quer trazer o elétrico do Infante, no Porto, ao Senhor do Padrão, em Matosinhos, e depois, numa segunda fase, alargá-lo a outras zonas.

Por Leça do Balio, António Parada – que tirou fotografias com quem se cruzava e entrou em café e lojas comerciais apelando ao voto no domingo – frisou que trazer de volta o elétrico a Matosinhos significa trazer nova dinâmica económica e turística a este concelho do distrito do Porto.

Os setores do comércio e da restauração ganhariam muito com o regresso deste transporte público, apontou.

Além disso, acrescentou, seria uma forma de trazer os turistas do Porto para Matosinhos.

“O elétrico tem uma história umbilical ao concelho, trazê-lo de novo é preservar a história”, frisou.

Em termos de custos, António Parada, que atualmente é vereador independente sem pelouro no executivo municipal, ressalvou que o investimento é muito baixo.

Os custos são reduzidos porque grande parte dos carris do elétrico, que deixou de funcionar em Matosinhos em 1993, ainda existem, contou.

Ainda em matéria de mobilidade e transportes, António Parada garantiu que irá melhorar a acessibilidade e a fluidez rodoviária, fazendo a manutenção regular de passeios e vias, eliminando barreiras arquitetónicas e criando novas ligações entre freguesias.

Nesta área, o candidato do Chega salientou que vai criar o passe social gratuito para maiores de 65 anos, pugnar pela expansão do metro para S. Mamede de Infesta e Leça da Palmeira e pela eliminação das portagens no concelho.

Concorrem à Câmara de Matosinhos a atual presidente de Câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, o advogado Bruno Pereira pela Aliança Democrática (AD — coligação PSD/CDS-PP), o vereador da CDU José Pedro Rodrigues, o ex-socialista e vereador independente António Parada, pelo Chega, o ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, Filipe Garcia, pela IL, Diana Sá, pelo Livre, Vasco Martins, pelo ADN, e Hugo Alexandre Trindade, pelo PAN.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.

As eleições autárquicas estão marcadas para domingo.

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