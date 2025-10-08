O candidato do Chega à Câmara de Viana do Castelo revelou esta quarta-feira que quer criar uma rede de amas certificadas e acusa o PS de “governar para eleições” com o projeto de habitação para venda a custos controlados.

“Faltam respostas sociais. Defendemos o direito a viver em Viana do Castelo. A maior parte dos casais que querem ter um filho bloqueiam na falta de respostas. Temos de apostar em mais creches, mas no imediato é preciso criar uma rede de amas, que não existe. As famílias não têm onde deixar os seus filhos”, afirmou Eduardo Teixeira, em declarações à Lusa.

O candidato do Chega, que nas autárquicas de 2021 foi eleito vereador na Câmara de Viana do Castelo pelo PSD, defende que a autarquia “tem de se envolver” nas respostas sociais de que o concelho precisa, assegurando que a rede de amas que tem em mente será composta por pessoas “certificadas”.

“Também têm de existir respostas sociais para os idosos. A rede de apoio às famílias tem de existir. O concelho perdeu população, de acordo com os últimos Censos [2021]”, alertou.

Com “o custo de vida a aumentar” e um “aumento de 40% no preço da habitação” no concelho, o cabeça de lista defende que o município deve “disponibilizar terrenos para habitação a custos controlados”, defendendo a criação de um regulamento para o efeito.

Questionado sobre a decisão do atual executivo socialista de avançar com habitação para venda a custos controlados em Darque, Eduardo Teixeira considera que “o que foi feito foi um ‘fait-divers’ para fazer de conta”.

“Neste mandato, nada foi feito. Isto é governar para eleições. Tem de haver planeamento e medidas no imediato, e a Câmara tem de se envolver”, defendeu, depois de a autarquia ter lançado, na segunda-feira, um concurso público para a construção de habitação a custos controlados por cerca de 9,1 milhões de euros.

Eduardo Teixeira defendeu igualmente que a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), iniciada em 2019, “tem de ser concluída”.

Nas eleições autárquicas de 2021, o Chega concorreu à Câmara sem conseguir eleger qualquer vereador, mas desde janeiro de 2024 que o primeiro eleito pelo PSD na autarquia, Eduardo Teixeira, se desfiliou e passou à condição de independente no executivo, ao mesmo tempo que integrou e foi eleito nas listas do Chega às duas últimas eleições legislativas (em 2024 e 2025).

Candidatam-se ainda à Câmara de Viana do Castelo Paulo de Morais (PSD/CDS-PP), Luís Nobre (PS), que tenta a reeleição para um segundo mandato, Duarte de Brito Antunes (IL), José Flores (CDU — coligação PCP-PEV), Carlos Torre (BE) e Luís Arezes (Alternativa Democrática Nacional – ADN).

Atualmente, o executivo de Viana do Castelo é composto por cinco eleitos pelo PS, um eleito pela CDU, um vereador independente (eleito pela coligação PSD/CDS-PP) e dois vereadores da coligação PSD/CDS-PP.

As eleições autárquicas decorrem no domingo.

ACG // JAP

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