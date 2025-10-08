Apresentou a lista dos órgãos sociais que irão a sufrágio no próximo dia 25 de outubro nas eleições para a presidência do Benfica, tem marcado presença em algumas sessões de esclarecimento organizadas em vários pontos do país nas Casas do clube, continua a dar entrevistas abordando todos os temas sobre a realidade dos encarnados em podcasts ou páginas de apoio de benfiquistas. João Diogo Manteigas, primeiro candidato confirmado à liderança do conjunto à Luz com o anúncio feito há mais de um ano, continua a sua campanha e, em paralelo, vai apresentando algumas das ideias que tem para o Benfica caso seja eleito presidente.
Manteigas quer Benfica a “recomeçar do zero” e a impor respeito “nos outros”
Esta terça-feira, a candidatura do advogado apresentou o “Passaporte Digital Benfica”, uma funcionalidade que pretende ver incluída dentro da aplicação oficial do clube “para tornar cada jornada de apoio numa experiência única”. “Vai ser possível registar os estádios e pavilhões onde vibraste pelo Benfica e também os quilómetros percorridos para apoiar a equipa para partilhar com quem viveste cada momento e guarda para sempre as memórias do teu benfiquismo”, explicou a candidatura em comunicado.
Apresentamos o Passaporte Digital Benfica, uma nova funcionalidade na app oficial do Clube que transforma cada jornada de apoio numa experiência única.
– Regista os estádios e pavilhões onde vibraste pelo Benfica
– Partilha com quem viveste cada momento
– Guarda para sempre as… pic.twitter.com/2Ql3d3wOZO
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 7, 2025
Este é mais um dos pontos ligados ao “Pilar Associativo”, um dos temas que tem mais tópicos por explorar no Programa Eleitoral de João Diogo Manteigas. “Queremos reforçar a ligação entre o Benfica e todos os seus associados, dando lugar à voz destes, reforçando o sentimento de pertença e motivando uma participação mais ativa na vida da instituição. Está prevista a criação e desenvolvimento de canais de comunicação mais transparentes e eficazes, a implementação de programas de benefícios exclusivos para sócios e o desencadear de iniciativas que incentivem a participação dos sócios nas decisões do clube, incluindo, sem se limitar, mais reuniões de Assembleia Geral, campanhas para angariação de novos e readmissão de antigos sócios”, refere o advogado sobre a candidatura “Benfica Vencerá”.
O espólio digital do Sport Lisboa e Benfica é a garantia de que a nossa história está preservada e acessível para todos os Sócios através de uma nova plataforma, disponível sem custos, que dará acesso aos Sócios a todo o espólio digital do Clube.#BenficaVencerá… pic.twitter.com/7iImnSEEuC
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 4, 2025
Além do “Passaporte Digital Benfica”, constam do Programa Eleitoral nesta vertente pontos como: objetivo de 500 mil sócios no primeiro mandato; nova campanha Red Family; um outro olhar para as Casas do clube entre modelo de funcionamento, captação de novos sócios, revisão dos protocolos ou a prioridade na aquisição de bilhetes; acesso ao espólio digital do Benfica; departamento de apoio jurídico aos sócios; criação do Provedor dos Sócios; orçamento participativo; congresso anual itinerante; treinos abertos do futebol e das modalidades; reavaliação da questão da bilhética, com transparência e critérios, modernização do sistema online, Red Pass personalizados ou mercado secundário; programa de Integração para atletas e staff; Grupo Organizados de Sócios; ou Benfica em Movimento (que tentará colocar o clube a arcar com os custos dos sócios que vêm de fora), entre os 22 pontos que integram as principais medidas neste pilar.
Manteigas propõe Luís Coradinho Alves para liderar Conselho Fiscal do Benfica
“É uma equipa pensada a dedo, com tempo, com calma. Uma equipa sem vícios do passado, rutura total com o passado… com os que de alguma forma nos entristeceram. É pelo povo que aqui estamos hoje. Estes nomes estão preparados para liderar a mudança. Não somos infalíveis mas temos a convicção de que vamos devolver ao Benfica o lugar que merece”, tinha destacado antes, na apresentação oficial das listas.
A lista de João Diogo Manteigas aos órgãos sociais do Benfica
Direção
- João Diogo Manteigas, presidente
- Pedro Plácido Pereira, vice-presidente financeiro
- Vítor Pataco, vice-presidente para as modalidades
- José do Rosário, vice-presidente Associativo
- Luís do Rosário, vice-presidente de Estratégia e Planeamento
- Henrique Nogueira Nunes, vice-presidente Jurídico
- Ricardo Rodrigues, vice-presidente para as Infraestruturas
Amanhã será o dia destes ilustres estarem à vossa disposição e escrutínio!
Obrigado a todos, o Benfica Vencerá!#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas pic.twitter.com/WQzAAZrWoh
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 1, 2025
Conselho Fiscal
- Luís Coradinho Mendes, presidente
- Vera Felisberto, vice-presidente
- Ana Martins, vogal
- Paulo Patrício, vogal
- Paulo Chaves, vogal
Luís Alves: Presidente Conselho Fiscal
"O meu compromisso é assegurar uma supervisão rigorosa e transparente das contas do Benfica."#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas pic.twitter.com/ev8QwBK48Y
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 3, 2025
Comissão de Remunerações
- Nazir Karmali, presidente
- Mário Baptista, vice-presidente
Nazir Karmali: Presidente Comissão de Remunerações
"O meu compromisso é aplicar a minha experiência em auditoria e gestão financeira para estabelecer políticas remuneratórias transparentes e sustentáveis"#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas #ÓrgãosSociais pic.twitter.com/tzrshqXEhb
— João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 2, 2025
[Há um novo candidato a Belém. Soares fica em choque com o anúncio do amigo que considera irmão. Freitas elege Zenha como principal adversário. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui.]