Apresentou a lista dos órgãos sociais que irão a sufrágio no próximo dia 25 de outubro nas eleições para a presidência do Benfica, tem marcado presença em algumas sessões de esclarecimento organizadas em vários pontos do país nas Casas do clube, continua a dar entrevistas abordando todos os temas sobre a realidade dos encarnados em podcasts ou páginas de apoio de benfiquistas. João Diogo Manteigas, primeiro candidato confirmado à liderança do conjunto à Luz com o anúncio feito há mais de um ano, continua a sua campanha e, em paralelo, vai apresentando algumas das ideias que tem para o Benfica caso seja eleito presidente.

Esta terça-feira, a candidatura do advogado apresentou o “Passaporte Digital Benfica”, uma funcionalidade que pretende ver incluída dentro da aplicação oficial do clube “para tornar cada jornada de apoio numa experiência única”. “Vai ser possível registar os estádios e pavilhões onde vibraste pelo Benfica e também os quilómetros percorridos para apoiar a equipa para partilhar com quem viveste cada momento e guarda para sempre as memórias do teu benfiquismo”, explicou a candidatura em comunicado.

Apresentamos o Passaporte Digital Benfica, uma nova funcionalidade na app oficial do Clube que transforma cada jornada de apoio numa experiência única. – Regista os estádios e pavilhões onde vibraste pelo Benfica

– Partilha com quem viveste cada momento

– Guarda para sempre as… pic.twitter.com/2Ql3d3wOZO — João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 7, 2025

Este é mais um dos pontos ligados ao “Pilar Associativo”, um dos temas que tem mais tópicos por explorar no Programa Eleitoral de João Diogo Manteigas. “Queremos reforçar a ligação entre o Benfica e todos os seus associados, dando lugar à voz destes, reforçando o sentimento de pertença e motivando uma participação mais ativa na vida da instituição. Está prevista a criação e desenvolvimento de canais de comunicação mais transparentes e eficazes, a implementação de programas de benefícios exclusivos para sócios e o desencadear de iniciativas que incentivem a participação dos sócios nas decisões do clube, incluindo, sem se limitar, mais reuniões de Assembleia Geral, campanhas para angariação de novos e readmissão de antigos sócios”, refere o advogado sobre a candidatura “Benfica Vencerá”.

O espólio digital do Sport Lisboa e Benfica é a garantia de que a nossa história está preservada e acessível para todos os Sócios através de uma nova plataforma, disponível sem custos, que dará acesso aos Sócios a todo o espólio digital do Clube.#BenficaVencerá… pic.twitter.com/7iImnSEEuC — João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 4, 2025

Além do “Passaporte Digital Benfica”, constam do Programa Eleitoral nesta vertente pontos como: objetivo de 500 mil sócios no primeiro mandato; nova campanha Red Family; um outro olhar para as Casas do clube entre modelo de funcionamento, captação de novos sócios, revisão dos protocolos ou a prioridade na aquisição de bilhetes; acesso ao espólio digital do Benfica; departamento de apoio jurídico aos sócios; criação do Provedor dos Sócios; orçamento participativo; congresso anual itinerante; treinos abertos do futebol e das modalidades; reavaliação da questão da bilhética, com transparência e critérios, modernização do sistema online, Red Pass personalizados ou mercado secundário; programa de Integração para atletas e staff; Grupo Organizados de Sócios; ou Benfica em Movimento (que tentará colocar o clube a arcar com os custos dos sócios que vêm de fora), entre os 22 pontos que integram as principais medidas neste pilar.

“É uma equipa pensada a dedo, com tempo, com calma. Uma equipa sem vícios do passado, rutura total com o passado… com os que de alguma forma nos entristeceram. É pelo povo que aqui estamos hoje. Estes nomes estão preparados para liderar a mudança. Não somos infalíveis mas temos a convicção de que vamos devolver ao Benfica o lugar que merece”, tinha destacado antes, na apresentação oficial das listas.

A lista de João Diogo Manteigas aos órgãos sociais do Benfica

Direção

João Diogo Manteigas, presidente

Pedro Plácido Pereira, vice-presidente financeiro

Vítor Pataco, vice-presidente para as modalidades

José do Rosário, vice-presidente Associativo

Luís do Rosário, vice-presidente de Estratégia e Planeamento

Henrique Nogueira Nunes, vice-presidente Jurídico

Ricardo Rodrigues, vice-presidente para as Infraestruturas

Amanhã será o dia destes ilustres estarem à vossa disposição e escrutínio! Obrigado a todos, o Benfica Vencerá!#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas pic.twitter.com/WQzAAZrWoh — João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 1, 2025

Conselho Fiscal

Luís Coradinho Mendes, presidente

Vera Felisberto, vice-presidente

Ana Martins, vogal

Paulo Patrício, vogal

Paulo Chaves, vogal

Luís Alves: Presidente Conselho Fiscal "O meu compromisso é assegurar uma supervisão rigorosa e transparente das contas do Benfica."#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas pic.twitter.com/ev8QwBK48Y — João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 3, 2025

Comissão de Remunerações

Nazir Karmali, presidente

Mário Baptista, vice-presidente

Nazir Karmali: Presidente Comissão de Remunerações "O meu compromisso é aplicar a minha experiência em auditoria e gestão financeira para estabelecer políticas remuneratórias transparentes e sustentáveis"#BenficaVencerá #JoãoDiogoManteigas #ÓrgãosSociais pic.twitter.com/tzrshqXEhb — João Diogo Manteigas (@BenficaVencera) October 2, 2025