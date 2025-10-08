A empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk estará à procura de mais financiamento, agora de 20 mil milhões de dólares, avança a Bloomberg. Uma das empresas contactadas para este investimento terá sido a Nvidia, escreve a agência, a partir de informação de fontes com conhecimento do negócio.

Este financiamento à xAI, a empresa responsável pelo modelo de IA Grok, deverá contar com até dois mil milhões de dólares vindos da Nvidia.

Os 20 mil milhões de dólares de financiamento deverão ser canalizados para a xAI através de um veículo especial, diz a Bloomberg, dividido entre 7,5 mil milhões de equity e até 12,5 mil milhões de dólares de dívida. Seria a partir desse veículo que seriam adquiridos chips à Nvidia, que posteriormente seriam alugados à xAI durante um período de cinco anos.

Estes chips deverão ser utilizados pela xAI para o projeto Colossus 2,que ambiciona desenvolver um supercomputador para treinar os modelos Grok. A empresa de Elon Musk adquiriu um terreno em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, para a construção desta infraestrutura.

O investimento da Nvidia na xAI poderá juntar-se a outros negócios multimilionários anunciados pela empresa de Jensen Huang. Em setembro, a a empresa anunciou uma parceria com a OpenAI, que prevê um investimento de até 100 mil milhões de dólares na responsável pelo ChatGPT.A parceria prevê que a OpenAI recorra a chips da Nvidia para desenvolver a infraestrutura de IA.

Já esta semana, foi anunciada mais uma parceria, agora entre a OpenAI e a AMD — rival da Nvidia — para que a dona do ChatGPT use os chips da empresa para 6 GW de infraestrutura de computação.

Em setembro, a CNBC avançou que a xAI teria recebido um financiamento de 10 mil milhões de dólares, que elevaria a avaliação da empresa para 200 mil milhões. Elon Musk usou a rede social X para negar a informação. “Fake news. A xAI não está a levantar nenhum capital neste momento.”