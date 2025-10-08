O candidato da coligação PSD/CDS-PP que tem o apoio do Movimento Independente — Sempre à presidência da Câmara de Castelo Branco disse esta quarta-feira que não quer deixar nenhum albicastrense para trás e que o seu partido é Castelo Branco.

“A centralidade das nossas políticas está nas pessoas e isso é que é a grande mensagem. Deem-nos a confiança no domingo. Não desperdicem votos. É importante que não se desperdicem votos”, afirmou hoje José Augusto Alves à agência Lusa.

O candidato, que anda em campanha de proximidade no centro da cidade, conta esta quarta-feira com a presença do presidente do PSD, Luís Montenegro, num almoço-comício de apoio, em Castelo Branco.

José Augusto Alves deixou uma mensagem a todos os albicastrenses da cidade e do concelho: “Estamos numa missão de não deixar nenhum albicastrense para trás. Esta é a grande mensagem”.

“É importante que não se desperdicem votos. Temos de ter uma força agregadora e congregadora para ganhar as eleições e depois cumprir o nosso programa, que é vasto”, disse.

Para já, o candidato autárquico promete “muito trabalho” e vontade de o executar.

“Somos pessoas concretizadoras. Há muita gente independente, entre os quais eu. Estamos aqui por Castelo Branco. O nosso partido, o partido de todos nós, é Castelo Branco”, frisou.

José Augusto Alves apelou à confiança dos albicastrenses e prometeu retribuir com trabalho.

“Nós vamos retribuir com o nosso trabalho para que Castelo Branco possa, novamente, ser colocado numa posição de liderança e liderar toda esta região, porque é a capital de distrito e tem que se afirmar por isso, por ser uma capital de distrito”, sustentou.

O candidato recordou que o seu projeto está divulgado e que aborda áreas desde a habitação, economia, empreendedorismo, educação, área social, saúde, entre outras.

“É um programa vasto. Tudo isto queremos executar no sentido de melhorar a vida dos albicastrenses”.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS obteve três mandatos, os mesmos que o movimento Sempre, liderado pelo ex-presidente do município, Luís Correia, e o PSD elegeu um vereador, João Belém.

Para as eleições de domingo, José Augusto Alves (PSD/CDS-PP) tem como adversários políticos Carlos Canhoto (CDU), João Ribeiro (Chega), José Henriques (Iniciativa Liberal) e o atual presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, que se recandidata pelo PS.

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