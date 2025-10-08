A cabeça de lista do Livre à presidência da Câmara e Assembleia municipais do Funchal considerou esta quarta-feira que a cidade está projetada sem pensar nas pessoas com deficiência e defendeu medidas inclusivas e que permitam um trânsito mais fluído.

“O Livre hoje saiu à rua por causa da mobilidade e da inclusão de pessoas com deficiências físicas motoras, ou cegas, ou surdas, ou com pouca mobilidade”, disse Marta Sofia no centro do Funchal, no âmbito de uma ação de campanha para as eleições autárquicas que se realizam no próximo domingo.

Para a candidata, é necessário “ter um Funchal mais inclusivo porque a cidade continua a ser desenhada sem pensar nas pessoas portadoras de deficiência”.

A instalação de sinalização tátil e sonora em passadeiras e semáforos, o alargamento de passeios e assegurar rampas com inclinação adequada para garantir a segurança destas pessoas com deficiência foram algumas das medidas apresentadas pela sua candidatura.

Na área do trânsito, propôs a criação de “faixas dedicadas e com sinalização inteligente nas entradas da cidade para dar prioridade ao transporte coletivo”, considerando que “seria uma forma também de as pessoas serem mais utilizadoras do transporte público”.

Mas, complementou, todas as propostas que incluam o transporte público coletivo autocarro devem garantir “alta frequência nos horários para que realmente possam ir ao encontro das necessidades das pessoas”.

Ainda sugeriu a implementação de um sistema integrado de ‘park and ride’ e estacionamento subsidiado através de um passe.

“Mas, para isto tudo também acontecer (…), é preciso que haja sinergia, é preciso estabelecer um acordo entre a Câmara Municipal do Funchal, o Governo Regional e a TIiM (Transportes Integrados e Intermodais da Madeira)”, sustentou.

Para a candidata, estas propostas contribuiriam para o Funchal ter “um trânsito mais fluído”.

O atual executivo do Funchal, chefiado por Cristina Pedra, é composto por seis eleitos da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

O JPP não tem representação nos órgãos do município do Funchal.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).

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