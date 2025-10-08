A candidatura do MPT à Câmara do Funchal, na Madeira, prometeu esta quarta-feira denunciar todas as situações que considerar “indignas” para a generalidade dos funcionários públicos e apelou aos eleitores a mudarem o sentido de voto no próximo domingo.

“A população tem que perceber, tem que mudar o seu sentido de voto e mudar o sentido de voto para um partido que faça a diferença, que seja humanista”, disse o cabeça de lista, Válter Rodrigues, acrescentando: “A população merece melhor, mas tem que votar no melhor, que é o Partido da Terra.”

O candidato do MPT, também líder da estrutura regional do partido, fala numa ação de campanha em frente à Junta de Freguesia de São Martinho, uma das 10 que compõem o município mais populoso da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

Válter Rodrigues alertou para uma alegada contratação de um funcionário nesta Junta de Freguesia, liderada pela coligação PSD/CDS-PP, com um salário de 2.784 euros, bastante superior ao indicado no concurso público, que seria 1.333 euros.

“A lei permite fazer isso em casos específicos”, disse, vincando que “não é crime”, mas, por outro lado, considera que deve ser motivo de “indignação” para a generalidade dos funcionários públicos.

“Uma coisa vou deixar aqui bem garantida a todos os funchalenses: se votarem nesta candidatura do MPT […], nós vamos denunciar, como sempre temos feito, aquilo que é indigno para todos os funcionários públicos e para todas as pessoas, que nas suas carreiras de 25 anos e com ‘excelente’ não chegam lá, nunca irão chegar a este ordenado num concurso de 1.333 euros”, declarou.

Válter Rodrigues, que também é deputado na Assembleia Municipal, apelou, por isso, ao voto no MPT para “fazer a diferença”.

“Pedimos que neste domingo façam a diferença e demonstrem que para melhorar isto precisamos do MPT, precisamos de Válter Rodrigues”, disse.

O Funchal é o concelho do país com mais candidaturas à Câmara Municipal — 14.

O atual executivo, chefiado por Cristina Pedra, é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

O MPT tem atualmente um representante na Assembleia Municipal.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).

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