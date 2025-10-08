Foi o lançamento de um livro e, ao mesmo tempo, um concerto de música rock. Mas foi, acima de tudo, um comício político. O Presidente da Argentina, Javier Milei, voltou momentaneamente às origens dando voz, na noite de segunda-feira, a um espetáculo musical que marcou o lançamento do seu novo livro: “A Construção de um Milagre”. Num estádio lotado, com cerca de 15.000 pessoas na assistência, o Presidente usou o evento para tentar impulsionar a sua popularidade, que tem sido abalada por instabilidade económica e escândalos de corrupção, e, entre uma canção e outra deixou uma garantia: “Eu sou humano, posso não parecer mas sou”.

Milei, que antes de ser Presidente trabalhava como economista mas liderava, também, uma banda de tributo aos Rolling Stones, reservou o Movistar Arena, em Buenos Aires, para mobilizar os seus apoiantes numa altura em que se avizinham importantes eleições intercalares – marcadas para 26 de outubro.

O “Presidente estrela de rock“, cognome que nunca enjeitou, empregou a garra que lhe é característica para cantar cerca de 10 músicas do género, êxitos das décadas de 80 e 90 – acompanhadas por lança-chamas e um espetáculo de luzes. Não faltou o casaco de couro que também faz parte da imagem de marca que criou durante a campanha.

A multidão de apoiantes, entre gritos de “olé, olé, olé, Milei”, ouvidos pela reportagem do correspondente do The Guardian, aplaudiram a energia demonstrada pelo líder, que tem 54 anos. “Eu sou humano, posso não parecer mas sou”, respondeu Milei, depois de beber um gole de água antes da próxima canção.

Javier Milei não era, aliás, o único político em cima do palco. Uma deputada do partido participou como cantora de apoio, um biógrafo de Milei tocou guitarra-baixo, um candidato a senador estava na guitarra e outro deputado encarregou-se da bateria.

O momento em que o show foi organizado não foi um acaso. Nos últimos meses, o governo de Javier Milei na Argentina enfrentou uma série de controvérsias que abalaram a imagem pública do Presidente, sobretudo dadas as promessas que fez de acabar com a corrupção no país. Duas figuras centrais do seu Governo viram-se no centro de acusações graves de corrupção: a sua irmã, Karina Milei, chefe do gabinete de Milei, e o economista José Luis Espert, candidato nas legislativas intercalares.

Karina, a irmã de Milei, está sob investigação por suspeitas de ter recebido luvas em contratos do Estado ligados à agência nacional de deficiências (ANDIS). O escândalo surgiu depois de terem sido reveladas gravações telefónicas nas quais Diego Spagnuolo, ex-diretor da ANDIS, afirmava que as empresas farmacêuticas teriam de pagar comissões de cerca de 3% do valor dos contratos, das quais parte seria desviada para Karina Milei e para um assessor próximo.

Em resposta, o Presidente Milei demitiu Spagnuolo, afirmou que tudo o que ele tinha dito era mentira e acusou a oposição de orquestrar uma operação de desestabilização.

Por outro lado, outro escândalo envolve José Luis Espert, uma figura-chave do partido de Milei (La Libertad Avanza). O economista foi forçado a abortar a sua candidatura nas eleições intercalares depois de ter sido noticiado que ele teria recebido 200.000 mil dólares, em 2020, de um empresário, Fred Machado, que está a ser investigado nos EUA por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

[Há um novo candidato a Belém. Soares fica em choque com o anúncio do amigo que considera irmão. Freitas elege Zenha como principal adversário. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui.]

No plano económico, depois de ter conseguido reduzir a taxa de inflação para níveis mais baixos (33,6% em agosto), a Argentina continua a sofrer uma forte instabilidade cambial, sobretudo devido aos receios que existem entre os investidores acerca da capacidade do Estado argentino de reembolsar, como previsto, alguns montantes elevados em dívida pública.

A administração Milei tem, também, enfrentado no Congresso vários vetos de medidas por si propostas, uma delas sobre o financiamento de universidades e outra sobre as verbas disponíveis na área da saúde pediátrica. Estes chumbos alimentaram os receios em torno da sobrevivência política de Milei, agravando os receios dos mercados financeiros.

Para tentar sacudir a pressão, a administração Trump manifestou um forte apoio político a Milei, que é reconhecido como um aliado estratégico dos EUA, e está em negociação um pacote de apoio financeiro que pode incluir uma linha de assistência nos mercados cambiais e a compra de títulos de dívida argentina (de forma a conter a subida dos juros e facilitar a emissão de nova dívida que permita saldar os pagamentos devidos em 2026).

Numa segunda fase do evento, a do lançamento do livro propriamente dito, Milei mudou de roupa, tirou o casaco de couro e vestiu um fato com gravata azul, cor predominante da bandeira argentina. Sentou-se para falar de política, da luta “contra a esquerda” e recordou as tentativas de assassinato a Donald Trump e, também, ao ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

“Vamos lá, que isto incomoda a esquerda“, gritou Milei, ainda durante o concerto onde foram projetadas imagens de Trump e de Charlie Kirk, o ativista conservador assassinado há poucas semanas.