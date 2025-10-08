O cabeça de lista do PS à Câmara de Vila Nova de Gaia, João Paulo Correia, descreveu-se esta quarta-feira como “o candidato com olhos postos no futuro”, acusando o seu principal adversário de ter deixado a autarquia numa situação “desastrosa”.

“Devem votar em mim, na candidatura que lidero e no projeto que represento, porque sou um candidato com os olhos postos no futuro. Lidero uma equipa renovada, fiz a campanha pela positiva, apresentando propostas para os principais desafios, não sou um candidato amarrado aos problemas do passado, apático, cansado”, disse João Paulo Correia.

A menos de cinco dias das eleições autárquicas que se realizam domingo, no coração de Pedroso, onde iniciou um périplo pelo comércio local do concelho, o ex-secretário de Estado do PS que concorre contra o ex-autarca Luís Filipe Menezes garantiu que a campanha lhe tem dado “confiança extra na vitória”.

“Aliás, desde o primeiro debate que senti um impulso forte e também no contacto com a população. Estive presente em todos os debates, em oito debates. O meu adversário esteve presente em dois. Os gaienses sentiram que sou um candidato bem preparado, que conheço bem a realidade e os problemas de cada território e de cada comunidade e, acima de tudo, apresentámos muitas propostas, algumas delas bastante inovadoras, que são aquelas que mais merecem o apoio dos gaienses”, descreveu.

Insistindo na ideia de que apareceu cedo na corrida e que o candidato do PSD/CDS-PP/IL deixou a autarquia, em 2013, numa situação desastrosa a nível financeiro, João Paulo Correia teceu elogios aos anteriores executivos camarários socialistas e lançou a pergunta: “O que é que não teríamos feito mais durante estes 12 anos se não tivéssemos que pagar essa dívida?”.

“Nesta campanha não fugi das pessoas. Não apareci em julho, apareci muitos meses antes. A gestão do meu principal adversário foi desastrosa. Quem o diz é o Tribunal de Contas e até um ex-presidente do PSD, o doutor Rui Rio, disse que o doutor Menezes era o campeão da dívida. A dívida do município em 2013 era de 370 milhões de euros. A questão é, quem é que pagou essa fatura? Foram os gaienses que andaram a pagar com impostos no máximo”, referiu.

Quanto às acusações dos candidatos concorrentes de que o PS não fez nada em 12 anos, João Paulo Correia enumerou projetos como o do hospital e as linhas de metro e insistiu que “em 2025 há uma transição de ciclo, há novos desafios que se colocam em Vila Nova de Gaia”.

“Herdámos um hospital com excelentes profissionais e péssimas instalações. Hoje é dos melhores do país. Herdámos um parque escolar completamente degradado. Visitámos as corporações de bombeiros, e lembraram-nos que estavam abandonados em 2013, e podia prosseguir por todas as áreas. Houve muita obra feita nos últimos 12 anos e essa obra está visível”, concluiu.

Na corrida à Câmara de Vila Nova de Gaia estão as candidaturas de André Araújo (CDU — coligação PCP/PEV), João Paulo Correia (PS), Luís Filipe Menezes (PSD/CDS-PP/IL), Daniel Gaio (Volt), João Martins (BE/Livre), Rui Sequeira (ADN), António Barbosa (Chega) e Catarina Costa (Partido Liberal Social).

O executivo municipal é composto por 11 vereadores, tendo o PS nove e o PSD dois.

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