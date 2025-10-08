O líder do Chega considerou esta quarta-feira que o primeiro-ministro está “a arrastar a situação” sobre a empresa Spinumviva ao não prestar todos os esclarecimentos e considerou que Luís Montenegro não pode ter tratamento privilegiado.

“O que eu acho que é aqui relevante é, nós continuamos a ter no país um primeiro-ministro que está sob suspeita de crimes graves. Isto são crimes graves, crimes de idoneidade em relação ao exercício da função pública, mas tanto quanto sabemos, pelo menos a atentar naquilo que foi conhecido, muito desta situação tem sido arrastada pelo próprio primeiro-ministro”, acusou.

Falando aos jornalistas no Sabugal, distrito da Guarda, à margem de uma ação de campanha autárquica, o líder do Chega foi questionado sobre a notícia avançada pela CNN Portugal na terça-feira de que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva consideram que deve ser aberto um inquérito-crime ao primeiro-ministro, que será decidido pelo procurador-geral da República.

André Ventura disse que as notícias que têm sido publicadas nas últimas horas, “a serem verdadeiras, mostram também que o primeiro-ministro ou não tem enviado as informações que lhes são pedidas a tempo, ou faz questão, muitas vezes, de não enviar a informação, quer à Polícia Judiciária, quer ao Ministério Público”.

“Isto significa que temos um instrumento, que é um instrumento excecional, que é a averiguação preventiva, a prolongar-se no tempo, o que não acontece com provavelmente mais nenhum arguido, o que não acontece com provavelmente mais nenhuma situação”, indicou.

O presidente do Chega considerou também que “as autoridades têm que garantir que o tratamento que está a ser dado a Luís Montenegro não é desigual, nem é nenhum privilégio face a todos os outros”.

Questionado sobre a comissão de inquérito que admitiu propor sobre o caso Spinumviva, André Ventura disse hoje que “é tempo ainda que quem é o visado deva dar esclarecimentos”.

“Se neste caso se sabe quais são as suspeitas, o primeiro-ministro pode fazê-lo, e ainda não o quis fazer”, considerou.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro afirmou estar “estupefacto e revoltado” com o teor das notícias divulgadas sobre o caso Spinumviva e falou mesmo “em pouca vergonha”, dizendo aguardar a “análise e o juízo do Ministério Público”.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu que a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva está em curso e o Ministério Público aguarda ainda documentação, pelo que a averiguação continua.

“Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio”, refere um comunicado da PGR.

Ventura acusa Governo de ser um dos responsáveis pelo “caos na imigração”

O líder do Chega também acusou o Governo de ser um dos responsáveis pelo “estado de caos” na imigração e considerou que o seu partido rejeitou “minudências formais”, enquanto o PSD vetou “questões fundamentais”.

“Se há hoje um responsável, a par dos anos de governação do PS, pelo estado de caos de imigração, de insegurança à que o país chegou, para além do governo do Partido Socialista e de José Luís Carneiro, é o próprio governo do Luís Montenegro. Essa é que é a verdade”, afirmou.

O presidente do Chega falava aos jornalistas antes de uma arruada no Sabugal (distrito da Guarda), no âmbito da campanha para as eleições autárquicas de domingo.

“Vejam o que é que o Chega rejeitou do PSD e vejam o que é que o PSD rejeitou do Chega. O Chega terá rejeitado do PSD minudências formais que estavam mal feitas ou coisas que não iam mudar nada, o PSD rejeitou do Chega questões fundamentais, questões decisivas para o controlo da imigração e da segurança”, criticou.

André Ventura rejeitou a acusação do primeiro-ministro e líder do PSD, que acusou o Chega de “falar muito e fazer pouco” em matéria de imigração e chorar “lágrimas de crocodilo”.

“Não são lágrimas de crocodilo, nós tentámos trabalhar nesta área”, indicou.

O presidente do Chega sustentou que o seu partido “propôs que os imigrantes que entrassem em Portugal tivessem que ter um seguro de saúde para evitar aquilo que está a acontecer, de acesso desorganizado aos serviços de saúde”, propôs que os “imigrantes que chegassem a Portugal, se obtivessem a nacionalidade portuguesa e cometessem crimes, fossem expulsos, e fossem obrigados a trabalhar cinco anos antes de ter descontos”.

“Tudo isto o PSD rejeitou, e agora vem dizer que nós é que não fizemos nada pela imigração e pela segurança. Não, senhor primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro é que não quis fazer nada pela imigração e pela segurança no país”, acusou.

Questionado sobre os diplomas rejeitados pelo Chega, André Ventura justificou que “os diplomas que são maus têm de ser rejeitados”, ou “quando são feitos para cobrir ou para fingir que se faz alguma coisa, quando não se faz fazer nada”.

“Nós tínhamos todas as condições de ter uma boa ação nesta matéria, de restaurar o SEF, uma polícia que funcionasse efetivamente, não é como isto que criaram, que nem meios têm, nem dotação têm. Tínhamos condições de ter uma lei que expulsasse os estrangeiros que cometem crimes. Tínhamos condições de ter uma lei que, como disse, impedisse as pessoas de ter segurança social e benefícios sociais antes de descontarem e o PSD não quis nada disso”, lamentou.

Na terça-feira, em Albufeira, o presidente do PSD acusou o Chega de “falar muito e fazer pouco” em matéria de imigração e chorar “lágrimas de crocodilo”, e pediu aos eleitores que não acreditem num candidato que andou “a saltar de sítio em sítio”.

FM (SMA) // ACL

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