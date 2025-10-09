O candidato do ADN à Câmara de Coimbra propôs esta quinta-feira a criação da Fábrica do Idoso para quebrar o isolamento das pessoas mais velhas que habitam nas freguesias rurais do concelho.

Em declarações à agência Lusa, Sancho Antunes explicou que não seria um centro de dia, nem um lar, mas “um sítio onde as pessoas possam conviver e transmitir ofícios antigos, que se perderam, aproximando os jovens das escolas às pessoas mais idosas”.

“A Fábrica do Idoso teria um local fixo, que pudesse ter ateliês e estúdios, e outro equipamento móvel, que se deslocaria com alunos para as aldeias mais distantes, para que as pessoas sintam que fazem parte do concelho”, salientou.

Além disso, o candidato defendeu a criação “de uma vez por todas” de uma rede de transportes eficaz para as localidades mais afastadas de Coimbra, através de uma reestruturação dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.

Sancho Antunes, que hoje de percorreu sete aldeias da margem sul da cidade de Coimbra, denunciou o sentimento de insegurança das populações mais afastadas, que não são visitadas pelas forças de segurança.

“A GNR atua até São João do Campo e a PSP a partir daí para o centro urbano. E sempre que é preciso solicitar as autoridades, as pessoas nunca sabem quem devem chamar”, sustentou o candidato, ressalvando que a Câmara tem a Polícia Municipal, que “podia fazer um policiamento de proximidade para as pessoas nunca se sentirem tão isoladas”.

Para quebrar o isolamento e a solidão, o ADN propõe também o estabelecimento de protocolos com as Juntas de Freguesia para que seja prestado apoio social e sejam identificadas as situações de maior isolamento, para que sejam acompanhados pelas respetivas equipas técnicas da autarquia.

“Estas pessoas também têm necessidade de que lhes digam que também contam e são Coimbra e usufruem dos mesmos direitos que as outras localidades do concelho”, referiu Sancho Antunes, que voltou a defender a construção de uma ciclovia intermunicipal que ligue Coimbra aos concelhos vizinhos.

Além de Sancho Antunes, pelo ADN, são candidatos às eleições do domingo o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU; o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.