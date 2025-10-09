"Ainda não estou morta". Dolly Parton desmente rumores sobre o estado de saúde e garante que continua "a trabalhar no duro"

A icónica estrela da country Dolly Parton desmentiu os rumores de que estaria mal de saúde, após a irmã Freida ter dito que passou “a noite toda a rezar” pela cantora. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Dolly Parton descansou os fãs, proclamando: “Ainda não estou morta“.

“Sei que ultimamente toda a gente acha que estou mais doente que eles. Pareço doente para vocês?”, questiona Parton num cenário que disse ser para um anúncio do programa de rádio de country Grand Ole Opry.

“Estou a trabalhar no duro aqui“, brincou ainda, sublinhando que estava a gravar o vídeo para “descansar” quem se preocupou com ela.

Estas inquietações com o estado de saúde da cantora surgiram depois de uma publicação no Facebook da sua irmã, Freida Parton, onde esta escreveu que muitos já sabiam “que Dolly não se está a sentir no seu melhor ultimamente“.

“Ela é forte, é amada e, com todas as orações que estão a ser feitas por ela, sei no meu coração que ela vai ficar bem”, disse ainda Freida.