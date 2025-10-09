"Ainda não estou morta". Dolly Parton desmente rumores sobre o estado de saúde e garante que continua "a trabalhar no duro"

A icónica estrela da country Dolly Parton desmentiu os rumores de que estaria mal de saúde, após a irmã Freida ter dito que passou “a noite toda a rezar” pela cantora. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Dolly Parton descansou os fãs, proclamando: “Ainda não estou morta“.
“Sei que ultimamente toda a gente acha que estou mais doente que eles. Pareço doente para vocês?”, questiona Parton num cenário que disse ser para um anúncio do programa de rádio de country Grand Ole Opry.
“Estou a trabalhar no duro aqui“, brincou ainda, sublinhando que estava a gravar o vídeo para “descansar” quem se preocupou com ela.
Estas inquietações com o estado de saúde da cantora surgiram depois de uma publicação no Facebook da sua irmã, Freida Parton, onde esta escreveu que muitos já sabiam “que Dolly não se está a sentir no seu melhor ultimamente“.
“Ela é forte, é amada e, com todas as orações que estão a ser feitas por ela, sei no meu coração que ela vai ficar bem”, disse ainda Freida.
Parton cancelou uma presença na gala dos Governor Awards, marcada para novembro, e entregues pela mesma Academia que entrega os Óscares, citando “desafios de saúde“. Este cancelamento, combinado com a publicação e com o adiamento de uma residência de seis concertos em Las Vegas marcada para dezembro pelos mesmos motivos, inflamou os rumores nas redes sociais.
Segundo o agente da cantora, Olly Rowland, Parton esteve a receber tratamento médico devido a pedras nos rins. “Parece que foi a irmã dela que postou aquilo, e a coisa ficou um pouco fora de controlo”, disse ainda o representante, citado pelo The Guardian.
A cantora esclareceu que era algo que tinha ficado por tratar enquanto esteve a cuidar do seu marido, Carl Thomas Dean, que morreu em março deste ano aos 82 anos. “Não cuidei de mim mesmo, então deixei passar muitas coisas que deveria ter cuidado“, sublinhou.
“De qualquer forma, quando finalmente fui ao médico, ele disse: ‘Precisamos tratar disso. Precisamos tratar daquilo’. Nada grave, mas tive que cancelar alguns compromissos para poder ficar mais perto de casa, […] onde estou a fazer alguns tratamentos aqui e ali”, sublinhou.
A própria irmã, que causou o pânico com a sua publicação, voltou ao Facebook para “esclarecer” a questão.
“Não era minha intenção assustar ninguém ou fazer com que parecesse tão sério ao pedir orações pela Dolly. Ela não tem estado muito bem e eu simplesmente pedi orações porque acredito muito no poder da oração”, afirmou Freida Parton, sublinhando que “não foi nada mais do que uma irmã mais nova a pedir orações pela sua irmã mais velha”.
[Há um novo candidato a Belém. Soares fica em choque com o anúncio do amigo que considera irmão. Freitas elege Zenha como principal adversário. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui.]