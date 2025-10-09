A candidata do CDS-PP à Câmara de Almada considerou esta quinta-feira que o atual executivo, liderado por Inês de Medeiros (PS), tem falhado na procura de soluções na área da mobilidade que melhorem a qualidade de vida dos munícipes.

“Sobre a mobilidade, mais uma vez, o PS tem falhado e com o CDS nós queremos falar com as entidades, falar com a área metropolitana para encontrar soluções articuladas de modo a que a qualidade de vida dos almadenses melhore, porque todos têm direito a ter transportes de qualidade”, disse Ana Clara Birrento à agência Lusa, depois de uma ação de campanha na estação ferroviária do Pragal.

Defendendo a Câmara tem de perceber no terreno quais são os problemas, ouvindo as pessoas, a candidata lamentou que isso não esteja a acontecer.

“Isso é uma coisa que nós percebemos diariamente que a Câmara, não só neste âmbito da mobilidade e dos transportes, mas noutros que já fomos identificando, não ouve a população e, portanto, mais uma vez, reiteramos esta noção de que os munícipes e o município estão de costas voltadas”, disse.

Questionada sobre as expectativas para as eleições autárquicas de domingo, Ana Clara Birrento disse que “são aquelas que os almadenses” lhe quiserem dar. “Devo dizer que somos sempre muito bem recebidos, as pessoas ficam agradavelmente surpreendidas quando lhes dizemos que não fazemos promessas, mas temos compromissos reais”, afirmou.

Por isso, acrescentou, a promessa que faz é que cumprirá os compromissos assumidos para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. A Câmara Municipal de Almada é atualmente liderada pela socialista Inês de Medeiros, que se recandidata a um terceiro mandato.

O atual executivo é composto por cinco eleitos do PS, quatro da CDU (PCP/PEV), um do BE e um do PSD. Tanto em 2017 como em 2021, PS e PSD fizeram um acordo para formar uma maioria absoluta no executivo.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Almada nas eleições de domingo Inês de Medeiros (PS), Luís Palma (CDU), Hélder Sousa e Silva (PSD), Ana Clara Birrento (CDS-PP), Carlos Magno (Chega), Sérgio Lourosa Alves (Livre/BE), Carlos Alves (IL) e Marina Marques (PAN).

O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, tem perto de 184 mil habitantes, distribuídos por 70 quilómetros quadrados, segundo o Instituto Nacional de Estatística.