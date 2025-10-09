A cabeça de lista do PAN à Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, disse esta quinta-feira esperar que os almadenses equacionem o PAN como outra alternativa para o concelho, que não os grandes partidos.

“Esperamos que os munícipes, que os almadenses, equacionem uma outra alternativa que não os grandes partidos e que essa alternativa seja o PAN, que traz um projeto com mais de 160 medidas em 15 eixos temáticos. Temos um projeto muito abrangente, não temos guerras partidárias, não temos compromissos pré-feitos com nenhum partido”, disse Marina Marques.

A candidata falava à agência Lusa durante uma visita à Associação Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro, freguesia à qual concorrem com Nuno Chanoca, e que contou com a presença da porta-voz do PAN, Inês Sousa Real.

Pela primeira vez o PAN apresenta um candidato a uma junta de freguesia de Almada.

Marina Marques salientou que o PAN traz a Almada a imparcialidade e o foco nas pessoas, na natureza e nos animais do concelho.

“Esperamos ganhar a confiança e merecer a confiança dos almadenses nesse sentido, porque será esse o nosso compromisso”, frisou.

Sobre as expectativas para as eleições autárquicas de domingo, Marina Marques disse esperar eleger representantes pela primeira vez numa freguesia (Laranjeiro Feijó), reforçar a presença do partido na Assembleia Municipal, onde tem uma deputada, e eleger um vereador na Câmara.

Já a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, considerou fundamental o aumento da representação do partido por considerar que “mais ninguém traz preocupações como o combate às alterações climáticas, à adaptação dos transportes públicos para a mobilidade suave, à acessibilidade, à proteção animal, mas também aquilo que é a não-exclusão e a não-discriminação”.

“O PAN espera aumentar esta representação para ter uma voz ativa naquilo que tem sido uma dimensão muito esquecida nestes debates e nesta campanha, que é a dimensão social dos mais vulneráveis”, disse.

Inês Sousa Real salientou ainda que, “ao contrário daquilo que o Governo quer fazer querer”, Portugal não é um país de ricos, mas sim um país de pessoas “que se esforçam, que trabalham diariamente, que lutam para ter uma vida condigna e para poder dar uma vida digna também aos seus filhos ou até mesmo apoiar os seus agregados familiares, nomeadamente as pessoas mais idosas”.

A Câmara Municipal de Almada é atualmente liderada pela socialista Inês de Medeiros, que se recandidata para um terceiro mandato.

O atual executivo é composto por cinco eleitos do PS, quatro da CDU (PCP/PEV), um do BE e um do PSD. Tanto em 2017 como em 2021, PS e PSD fizeram um acordo para formar uma maioria absoluta no executivo.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Almada, nas eleições autárquicas de domingo, Inês de Medeiros (PS), Luís Palma (CDU), Hélder Sousa e Silva (PSD), Ana Clara Birrento (CDS-PP), Carlos Magno (Chega), Sérgio Lourosa Alves (Livre/BE), Carlos Alves (IL) e Marina Marques (PAN).

O concelho de Almada tem perto de 184 mil habitantes, distribuídos por 70 quilómetros quadrados, segundo o Instituto Nacional de Estatística.

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