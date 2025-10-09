O cabeça de lista da coligação Pela Guarda (Nós, Cidadãos!/PPM) à Câmara disse esta quinta-feira que os eleitores vão ter que escolher “entre dois mundos” nas eleições de domingo.

“Têm de escolher entre a nossa candidatura, que é aquela que está a percorrer todos os cantos da nossa cidade, do concelho, que está a apresentar o que foi feito, os projetos, o planeamento que tem vindo a fazer e os projetos para o futuro”, disse à agência Lusa Sérgio Costa.

O atual presidente do município e candidato a um segundo mandato acrescentou que a alternativa, “o outro mundo, é o mundo da má-língua, das crónicas de mal dizer, que é aquilo que a oposição, de um lado e do outro, tem vindo a fazer nesta campanha”. Sérgio Costa disse que os seus adversários não têm apresentado “propostas e projetos” e que aquilo a que se tem assistido “foi falar mal, falar mal, falar mal, e, por isso, a diferença está bem patente”.

Eleito há quatro anos pelo movimento independente Pela Guarda, Sérgio Costa concorre desta vez com apoio do Nós, Cidadãos! e do Partido Popular Monárquico (PPM). “Aquilo que está em causa no domingo — e é isso que estamos a sentir nos contactos que estamos a fazer — é que estamos a caminhar cada vez mais para uma maioria absoluta, que é isso que temos vindo a pedir”, afirmou.

Num concelho onde cerca de dois terços dos eleitores estão na cidade, Sérgio Costa refutou a ideia de que estas eleições autárquicas se decidam na sede do concelho. “As eleições decidem-se em todo o concelho, temos o máximo respeito por todos os cidadãos na cidade, nos bairros ou nas aldeias. Foi esse caminho que fizemos com absoluta coesão territorial, porque ninguém pode ficar para trás. A Guarda deve funcionar como um todo, com os seus 40 mil cidadãos”, defendeu.

Quanto a expectativas para domingo, Sérgio Costa adiantou que a candidatura Pela Guarda está a trabalhar para a maioria absoluta. “É esse pedido que, humildemente, fazemos aos cidadãos. Vão todos votar, levem os familiares, os vizinhos e os amigos para podermos ter essa maioria absoluta de uma forma muito reforçada para continuarmos a trabalhar pelo futuro da Guarda”.

Há quatro anos, as autárquicas foram ganhas pelo movimento independente Pela Guarda, liderado por Sérgio Costa –, que se recandidata com a coligação Pela Guarda — Nós, Cidadãos!/PPM –, com 36,2% dos votos e elegeu três vereadores.

O PSD, que perdeu a Câmara a que presidia desde 2013, obteve 33,6% e também elegeu três vereadores.

O PS elegeu apenas um vereador com 17,9% dos votos, naquele que foi o seu o pior resultado de sempre em eleições autárquicas na Guarda.

O Chega e o CDS-PP obtiveram 2,6% dos votos, enquanto o Bloco de Esquerda conseguiu 1,6% e a CDU não foi além dos 1,3%.