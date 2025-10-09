O cabeça de lista do Chega à Câmara de Évora, Ruben Miguéis, criticou esta quinta-feira as “más condições” do canil municipal e propôs a remodelação total do espaço e a construção, ao lado, de um hotel canino.

“Nós deparamo-nos com vários anos de abandono à causa animal, neste caso, um canil com más condições, em que as pessoas [que aí trabalham] de pouco fazem muito e que todos os dias tem cada vez mais animais”, argumentou o candidato, em declarações à agência Lusa.

Ruben Miguéis, que lidera a lista do Chega ao Município de Évora na corrida às eleições autárquicas de domingo, falava à agência Lusa a propósito do que conhece sobre o Centro de Recolha Oficial (CRO) — Canil/Gatil Municipal situado na sede de concelho, onde disse já ter adotado “diversos animais”.

No âmbito da sua campanha eleitoral, o candidato até gravou um vídeo para as suas redes sociais, que está online desde quarta-feira, sobre o canil e gatil de Évora, no qual aborda a falta de condições do espaço e apela aos eborenses para adotarem um animal abandonado.

“Há anos que se fala em remodelar estas instalações, mas, infelizmente, como muitas outras coisas, os animais ficaram esquecidos”, pode ler-se no texto que acompanha o vídeo, visionado pela Lusa e no qual o candidato apresenta as suas propostas para esta área.

Segundo Ruben Miguéis, que considera que esta valência deveria ser alvo de uma remodelação total, ao lado também poderia ser construído “um hotel canino, cujas receitas reverteriam para a manutenção diária das novas instalações e dos animais”.

“É um projeto para cumprir, caso assumamos a câmara”, prometeu hoje à Lusa o cabeça de lista do Chega, indicando que os valores financeiros da remodelação e da construção do hotel estão calculados: “São coisas que se podem fazer, desde que haja vontade”.

Ruben Miguéis apelou também “às escolinhas de Évora para adotarem um animal” do canil, à semelhança do que “já se faz em outras cidades mundiais”. O facto de as crianças crescerem com um animal incute-lhes “sentido de responsabilidade” e é positivo em termos cognitivos, frisou.

Ruben Miguéis estendeu também o desafio aos cidadãos do concelho em geral para que “adotem um animal”, optando pelo canil, onde há “muitos animais” por onde escolher.

De acordo com a página de Internet da Câmara de Évora, o CRO – Canil/Gatil Municipal é o local de recolha oficial de animais vadios ou errantes e de cães e gatos entregues pelos detentores, cuja direção é da responsabilidade do médico veterinário municipal.

Além de Ruben Miguéis, concorrem à Câmara de Évora João Oliveira, pela CDU, Carlos Zorrinho, pelo PS, Henrique Sim-Sim, pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, Florbela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora (MCE), Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda, e Fábio Cabaço, pela Iniciativa Liberal (IL).

O atual executivo municipal, liderado por Carlos Pinto de Sá (CDU), a cumprir o seu terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do MCE, mas a mesa da assembleia municipal está nas mãos dos socialistas.