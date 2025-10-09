O candidato do Chega à Câmara de Cascais considerou esta quinta-feira que a coligação PSD/CDS-PP tem governado o município “com políticas de esquerda” e, perante as restantes candidaturas, reivindica ser o único concorrente de direita nas eleições de domingo.
“Acho que só existe um candidato à direita, que sou eu, que é o partido Chega. Todos os outros candidatos está tudo à esquerda”, afirmou João Rodrigues dos Santos, em declarações à Lusa, numa ação de campanha numa rotunda da Amoreira.
Pois, acrescentou, “o PSD, que se diz um partido de direita, tem funcionado e tem gerido o concelho com políticas de esquerda”. “Portanto, nós somos o único partido de direita”, frisou, explicando que, por isso, o lema da candidatura “também é endireitar Cascais”.
Para Rodrigues dos Santos, até o independente João Maria Jonet, que se desfiliou recentemente do PSD, “é claramente de esquerda”, e além dos “partidos tradicionais de esquerda”, a Iniciativa Liberal também fica do lado oposto ao seu, pois “são muito tímidos, por exemplo, com a descida de impostos”, de 2,5% no IRS (Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares) até ao final do mandato.
“Queremos descer o IRS ao máximo, que é os 5%, o que é possível, e a derrama para as empresas e a taxa de IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis] também para o mínimo legal e logo no primeiro pacote fiscal que seja possível, que é o pacote fiscal de 2026”, adiantou.
Junto à Rotunda dos Tanques, na Amoreira, uma dúzia de apoiantes e candidatos, vestidos com ‘t-shirts’ e com bandeiras do partido, distribuíram folhetos e sacos de pano aos automobilistas, ao som músicas debitadas por umas potentes colunas, como “Stayin’ Alive”, dos Bee Gees, “Billie Jean”, de Michael Jackson ou até “Another Brick in the Wall”, dos Pink Floyd.
Depois de um apoiante ter dado a volta à rotunda, com sonoras acelerações de um Mazda MX-5 descapotável, com uma bandeira presa ao vento, o candidato à câmara, acompanhado do cabeça de lista para a freguesia de Alcabideche, Carlos Lopes, ia fazendo sinal com o polegar para cima, à beira de uma placa identificativa de “Al-Qabdad”, que remete para o topónimo árabe de “fonte de água”.
“Quem quer roupa bem lavada/ só nos tanques da Amoreira/ bem esfregada e bem batida/ pela tia Ana lavadeira”, lê-se noutra placa, em frente à rotunda, onde Rodrigues dos Santos avisou os apoiantes plantados no meio da rotunda delimitada a calçada que tinham “de sair” dali para um autocarro da Mobi Cascais conseguir fazer a curva.
O autarca assegurou que muitos automobilistas abrem a janela e dizem “palavras de incentivo”, enquanto recebem um folheto e uma caneta, buzinando e com gestos positivos, e também “alguns, um ou outro, muito raramente, fazem gestos menos próprios”, mas, no geral, a campanha “tem estado a correr bem”.
Rodrigues dos Santos apontou também a necessidade de acabar com “o mito de que não existe um problema de segurança” em Cascais, quando o município está em terceiro lugar em participações criminais depois de Lisboa e Sintra, e à frente da Amadora e Loures, defendendo o investimento na Polícia Municipal para “dissuadir a criminalidade”.
O executivo de Cascais é composto por sete eleitos da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), três da coligação Todos por Cascais (PS/PAN/Livre) e um do Chega.
Nas eleições de domingo, concorrem à câmara Nuno Piteira Lopes (PSD/CDS-PP), João Ruivo (PS), João Rodrigues dos Santos (Chega), Alexandre Abreu (BE/Livre/PAN), Carlos Rabaçal (CDU), Manuel Simões de Almeida (IL), Fábio Pereira (ADN), João Maria Jonet (independente) e António Pinto Pereira (independente, com apoio da Nova Direita e Nós, Cidadãos!).