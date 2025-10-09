O cabeça de lista do PS à Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, defendeu esta quinta-feira a criação de condições para a fixação de famílias no concelho, com propostas centradas no prolongamento do horário escolar e no acesso à habitação.

Em declarações à Lusa, no âmbito de uma ação de campanha junto à escola básica de Amiais de Baixo, o autarca apontou a necessidade de “criar um sentimento de segurança” nas famílias, garantindo que, ao decidirem ter filhos, saibam que “há creche, há prolongamento e há condições para conciliar a vida familiar com a profissional”.

Pedro Ribeiro propõe a implementação de um modelo de prolongamento escolar que permita às escolas acolherem crianças a partir das 07:30 e até às 19:30, com atividades lúdicas asseguradas por técnicos superiores da área da educação.

“Não se trata apenas de guardar crianças, mas de lhes proporcionar experiências enriquecedoras fora do horário letivo”, sublinhou.

O socialista considera que esta medida é essencial para responder às necessidades das famílias que vivem nas freguesias e trabalham na cidade, muitas vezes com horários incompatíveis com os atuais tempos escolares.

“Se uma escola abre às 08:30 e eu entro ao serviço às 09:00, como é que deixo o meu filho? E se saio às 17:30 e a escola fecha à mesma hora, como o vou buscar?” questionou, defendendo que a oferta deve ser “com qualidade, com atividades adequadas e com técnicos preparados”.

Pedro Ribeiro afirmou que este modelo já é aplicado com sucesso noutros concelhos e que deve ser estendido a todo o território de Santarém, incluindo o segundo ciclo, com adaptações que permitam, por exemplo, a realização de trabalhos de casa e atividades extracurriculares.

Pedro Ribeiro defende também a reabilitação de escolas do 1.º ciclo e jardins de infância, criticando ainda a atual gestão camarária por não ter apresentado candidaturas a fundos para a requalificação da Escola Secundária Ginestal Machado.

Na área da habitação, Pedro Ribeiro propõe a criação de pequenas urbanizações com moradias entre os 90 e os 120 metros quadrados, com isenção de taxas e preços de custo para os terrenos, permitindo a construção de casas por valores entre os 120 e os 130 mil euros.

“Fizemos as contas e uma família jovem pode pagar uma prestação inferior a 400 euros, com taxas de esforço dentro dos 40%. É mais barato do que arrendar”, afirmou, acrescentando que o projeto já está “arquitetonicamente pensado” e será acompanhado de um regulamento municipal.

O candidato defendeu ainda parcerias com IPSS e cooperativas para aumentar a oferta de creches e habitação, considerando que “as cooperativas não estão ultrapassadas” e que o associativismo pode ser reativado com o apoio das autarquias.

“Se há uma IPSS com espaço para mais três salas de creche, faz sentido a Câmara apoiar essa adaptação em vez de construir de raiz. O Estado paga o mesmo, seja à IPSS ou à Câmara”, exemplificou, referindo o caso de Amiais de Cima.

Pedro Ribeiro abordou também a mobilidade no concelho, defendendo a necessidade de melhorar a ligação entre as freguesias e a cidade, nomeadamente através da requalificação de estradas e da criação de parques de estacionamento junto às estações ferroviárias, com videovigilância e segurança.

“Há empresários da Serra disponíveis para colaborar na remoção de curvas perigosas, desde que a Câmara assuma a pavimentação. O custo maior é a movimentação de terras, e isso pode ser resolvido com diálogo”, afirmou.

Sobre os transportes públicos, defendeu que a oferta deve ser regular e contínua, com horários compatíveis com as necessidades da população, para incentivar o abandono do automóvel particular.

Na reta final da campanha, Pedro Ribeiro disse estar confiante num bom resultado, afirmando que tem recebido “muitas manifestações espontâneas de apoio” nas ruas.

“As pessoas dizem-me que esperam que eu faça em Santarém o que fiz em Almeirim. Isso dá-me confiança de que a mensagem está a passar”, concluiu.

O executivo municipal de Santarém é atualmente composto por quatro eleitos do PSD e quatro do PS, num acordo de governação que distribui pelouros entre os dois partidos. O Chega tem um vereador.

Para as eleições de domingo, são candidatos à presidência da Câmara Municipal de Santarém o atual presidente da câmara, João Leite (Coligação PSD/CDS-PP), Pedro Ribeiro (PS), José Rui Raposo (CDU), Pedro Correia (Chega), Pedro Mendonça (coligação Livre/BE) e Rodrigue Devillet Lima (IL)

JYRE // MDR

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