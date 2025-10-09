O candidato da CDU (PCP/PEV) à presidência da Câmara de Coimbra afirmou esta quinta-feira que há “um grande caminho” a ser feito na higiene urbana do concelho.

Nos espaços verdes, pelouro que assumiu, disse entender que foram dados passos importantes neste mandato. “Há um grande caminho a fazer [na higiene urbana] e não é, de certeza, o de entregá-la aos privados”, afirmou à agência Lusa o vereador Francisco Queirós, que falava à margem de uma ação de campanha na Baixa da cidade.

Para o vereador, a gestão da higiene urbana, mas também a gestão dos espaços verdes, estão distribuídas “por uma série de organizações”, que leva a alguma confusão para o munícipe e, às vezes, “cria mesmo confusão para os próprios serviços” camarários.

Francisco Queirós defendeu a descentralização de competências para as freguesias na área da gestão do espaço público, jardins e higiene urbana, mas disse que este processo deve ser feito com “muito cuidado”.

“Há freguesias que têm meios para o fazer e outras que não têm. O caminho, a nossa ver, é, em muitas matérias, a descentralização para as freguesias”, mas, em alguns campos, deve haver uma otimização de recursos, nomeadamente nas freguesias urbanas, onde estão presentes freguesias, município e empresas privadas, disse.

Na ótica do candidato, o caminho na higiene urbana é assegurar meios públicos para o fazer e, havendo privados contratados, assegurar que cumprem o caderno de encargos.

Além disso, Francisco Queirós considerou que é preciso contratar mais trabalhadores para o município, dando nota de uma “enorme carência de pessoal” para os espaços verdes e higiene urbana.

Questionado sobre os espaços verdes, área que assumiu como vereador, Francisco Queirós considerou que é “fundamental” continuar a criar mais corredores verdes na cidade, dando o exemplo do que está a ser feito, de momento, no Bosque dos Loios.

“A CDU advoga a criação de mais corredores verdes na cidade e a sua preservação, e deve intensificar-se a plantação de árvores na cidade”.

Recordando que muitas árvores foram sacrificadas no projeto do ‘metrobus’ (que a CDU sempre foi contra), Francisco Queirós sublinhou que é preciso “plantar muitas e muitas árvores”, dando nota de que avançou com “o maior plano de arborização da cidade desde há muito tempo”, assim como um plano para preencher caldeiras vazias da cidade.

Nesse sentido, fez um balanço positivo do trabalho feito nessa área nos últimos quatro anos, dando ainda o exemplo da criação do cadastro do arvoredo urbano e de um regulamento municipal do arvoredo urbano.

Além de Francisco Queirós, são candidatos às eleições de domingo o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

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