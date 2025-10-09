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O líder de assuntos humanitários da ONU, Tom Fletcher, indicou esta quinta-feira que cerca de 170 mil toneladas de ajuda estão prontas para entrar na Faixa de Gaza, acrescentando que não deve haver retrocesso no acordo alcançado.

Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, na qual participou por videoconferência, Fletcher apresentou detalhes do plano que a ONU tem delineado para entregar auxílio aos palestinianos de Gaza e indicou que serão necessárias mais rotas abertas e garantias de segurança para que essa ajuda seja entregue na escala necessária.

“Devemos aproveitar este momento com vontade coletiva, determinação e generosidade. Não deve haver retrocesso nos acordos celebrados. Haverá quem tente impedir a implementação do plano do Presidente [dos Estados Unidos, Donald Trump], e tal não deve ser permitido”, defendeu.

A ONU tem planos de entregar alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais durante os primeiros 60 dias do cessar-fogo, com o objetivo de aumentar os mantimentos que entram em Gaza para “centenas de camiões todos os dias”, disse Fletcher.

Na quarta-feira, Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas anunciaram um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, primeira fase de um plano de paz proposto por Trump, após negociações indiretas mediadas pelo Egipto, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

Esta fase da trégua envolve a retirada parcial do Exército israelita para a denominada “linha amarela” demarcada pelos Estados Unidos, linha divisória entre Israel e Gaza, a libertação de 20 reféns em posse do Hamas e de 1.950 presos palestinianos.

O cessar-fogo visa por fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), considerados credíveis pela ONU.