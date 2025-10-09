A candidata do Chega à Câmara de Coimbra prometeu esta quinta-feira repensar e requalificar todos os espaços verdes e jardins públicos de Coimbra, com uma forte aposta na plantação de árvores e contratação de jardineiros.

“Se há coisa que houve em Coimbra nos últimos quatro anos foi menos verde. Os espaços verdes tornaram-se castanhos e os jardins um poço de lixo. Não existiu relva, mas mato”, disse Maria Lencastre Portugal à agência Lusa.

Numa arruada por São Martinho do Bispo, a candidata acusou o atual autarca, José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra, de ter sido, na história da cidade, o “que cortou mais árvores”.

O relatório que justificou o “corte brutal de uma quantidade de árvores que diziam estar doentes e colocar em perigo a segurança pública não foi validado por mais ninguém”. “Foi uma dor de alma o que se passou no verão de 2024 com o corte indiscriminado de árvores em boas condições. Poderiam algumas estar doentes, mas atualmente não se justifica cortar uma árvore sem, pelo menos, tentar salvá-la ou replantá-la noutro sítio”, disse.

Maria Lencastre Portugal recordou o abate de plátanos na avenida Emídio Navarro, que começou no mandato do socialista Manuel Machado e terminou com o atual presidente, para concluir que “tanto dá ser PS como PSD, porque as políticas, as atitudes e a prepotência são as mesmas”.

A candidata apontou a incapacidade do atual presidente de ouvir e compreender a revolta do povo, que se manifestou nas ruas contra o abate de árvores. “Estes brotos que o ainda presidente diz que plantou não passam de pequenas árvores, que nem sabemos se vão vingar porque nem regadas são”, enfatizou Maria Lencastre Portugal, considerando que o património arbóreo é público “e não pode ser desbaratado assim”.

Se for eleita, serão também assegurados recursos humanos para tratar dos jardins e espaços verdes, através da contratação de mais jardineiros e serviços externos, “se não existir resposta pública”.

Além da candidata do Chega são candidatos nas eleições de domingo o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt); a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.