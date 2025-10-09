O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município, José Manuel Silva, afirmou esta quinta-feira que há candidaturas que chegaram atrasadas ao concelho e que estão a prometer aquilo que já foi feito.

“Estão a ser feitas promessas, que representam que há candidaturas que chegam com atraso a Coimbra e que estão a prometer aquilo que já está feito”, criticou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT) mostrou-se surpreendido pela candidatura de um dos seus adversários indicar que vai criar uma agência de captação de investimento.

“Chegou atrasada, já está criada. A alteração dos estatutos do iParque, contra os quais votou a oposição, transformou a empresa municipal iParque numa agência de captação de investimento do tipo do Investe Braga”, alegou.

Embora sem ter pronunciado o nome do adversário, José Manuel Silva referia-se à coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), encabeçada por Ana Abrunhosa, que prometeu criar a agência de inovação e atração de investimento GoCoimbra, na desativada Estação de Coimbra-A.

Depois de uma ação de contacto com a população de Santo António dos Olivais, que seguiu entre o largo da Igreja e a Cruz de Celas, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos evidenciou que, ao longo do mandato, teve a preocupação de criar “todas as condições para Coimbra ser um polo de atração de empresas, ao contrário do que acontecia no passado”.

“Criámos uma via rápida do investimento, além de termos acelerado os processos de licenciamento, que não tem nada a ver com o que era no passado. Passámos a Câmara da idade do papel para a idade digital, acelerámos todos os processos de licenciamento, o que é absolutamente essencial para as empresas”, indicou.

De acordo com José Manuel Silva, a Câmara de Coimbra mudou a forma de receber as empresas, em conjunto com parceiros e as principais instituições da cidade, o que permitiu que “sete multinacionais se instalassem e mais poderão vir”.

“Criámos condições para se construírem mais torres de escritórios: há 45 anos que não era construída uma torre de escritórios em Coimbra”, referiu.

À Lusa, vincou ainda que, ao longo do seu mandato, foi criado o Coimbra Invest Summit, “uma grande feira de inovação, de mostra da atividade económica de Coimbra”, bem como o Conselho Estratégico Municipal para o desenvolvimento do concelho de Coimbra.

“Suspendemos o PDM [Plano Diretor Municipal] nas áreas económicas para permitir a instalação de mais empresas, dinamizámos o mercado industrial, trouxemos empresas para a Baixa de Coimbra, fazendo parte do Plano Marshall. Não podemos esquecer que na Torre Arnado estão instaladas três multinacionais e que criámos o Coimbra Tech Challenge, que vai decorrer este mês”, apontou.

Para a Baixa de Coimbra foi “criada a nova marca Baixa Inova, com a criação de um distrito de inovação da Baixa”.

“Essa é outra promessa de outra candidatura que já está a ser feita e já tem marca registada, que é o Baixa Inova”, acusou.

Segundo o candidato, nos últimos quatro anos “aumentaram os espaços de ‘coworking'”, “expandiu-se o iParque” e “está a ser desenvolvida a área industrial de Souselas”.

“Coimbra tem atualmente uma dinâmica empresarial e industrial que não tinha há muitos anos. Basta acompanhar aquilo que são as notícias para perceber que Coimbra tem uma nova dinâmica proativa de atração e instalação de empresas, de criação de mais espaços de apoio aos empresários, com a criação da via rápida do investimento e isso tem permitido um aumento da população na cidade de Coimbra”, concluiu.

Além de José Manuel Silva, são candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra; o vereador Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.