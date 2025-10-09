O Orçamento do Estado para 2026 foi entregue esta quinta-feira ao presidente da Assembleia da República. O PSD destacou que é um orçamento “transparente”, “positivo” e que o partido “vê com bons olhos”, deixando um apelo de responsabilidade aos partidos da oposição, pedido esse que foi acompanhado pelo CDS, parceiro de coligação. Os líderes partidários, na sua maioria ainda sem terem conseguido ler o documento na totalidade, foram lançado as primeiras críticas e avisos sobre responsabilidade na fase de discussão na especialidade.

A partir da Assembleia da República, o deputado do PSD, Hugo Carneiro, destacou que o Orçamento do Estado apresenta pela “primeira vez” programas orçamentais com indicadores, com medidas concretas que o Governo pretende alcançar” e que é, por isso, “transparente”. “É um orçamento que deixa de fora os cavaleiros orçamentais, está no orçamento aquilo que tem de estar”, defendeu, sublinhando que espera que os partidos não tentem agora acrescentar “aquilo que não é tipicamente matéria do OE”.

“O Governo já o tinha feito o ano passado e volta a repetir este ano apresentar um Orçamento que é um verdadeiro Orçamento do Estado única e simplesmente”, defendeu.

O deputado também destacou a importância do PRR, apelando à responsabilidade de todos os atores. “Tem de haver mobilização de todo o pais e instâncias publicas, não só do governo central, mas também das autarquias e demais instituições para que consigamos alcançar esta meta do PRR que pode ser transformadora”, apontou.

Hugo Carneiro lamentou que um ou outro partido já “quererem alterar tudo”, numa referência às declarações do porta-voz do Livre, que pediu ao PS que se empenhe na fase de especialidade do orçamento, mesmo que se abstenha na generalidade. O deputado deixou um apelo de “responsabilidade” e para que não se desvirtue o saldo orçamental.

Já o secretário-geral socialista, abriu a porta à viabilização do Orçamento do Estado e defendeu que a proposta apresentada corresponde às exigências que foram colocadas ao primeiro-ministro, ressalvando que este não seria o documento que o PS apresentaria. “O Governo correspondeu às exigências colocadas pelo Partido Socialista, nomeadamente em relação às questões laborais, ao Serviço Nacional de Saúde, à segurança social pública e ainda ao tratamento fora do orçamento das questões de natureza fiscal”, disse José Luís Carneiro aos jornalistas,

O líder do PS assegurou que respeitará e honrará a palavra que deu aos portugueses de “contribuir para a estabilidade política” e anunciou que vai ouvir na próxima semana os órgãos do partido sobre o sentido de voto. José Luís Carneiro admitiu aos jornalistas que a porta para a viabilização do documento está mais aberta, embora assinalando que este “não é” o orçamento do PS. “Naturalmente que nós teríamos um orçamento diferente daquele que tem o Governo”, enfatizou.

O CDS, parceiro de coligação, também apelou a uma atitude de responsabilidade política durante as negociações na especialidade do OE, dirigindo-se em particular ao Chega e PS. O líder, Paulo Núncio, alertou que a margem financeira disponível é reduzida, “O CDS faz um apelo à responsabilidade política, principalmente dos dois maiores partidos da oposição. É importante que haja sentido Estado e que os partidos percebam o atual enquadramento financeiro do Estado”.

Perante os jornalistas, o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais lembrou que a margem negocial do Orçamento em 2026 “é reduzida”, sustentando, em contraponto, que “a legislatura é larga, de quatro anos”. “Isso não significa que nos próximos anos a margem [negocial] não seja maior, porque a questão do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) vai aplicar-se especificamente e de uma forma particularmente nítida em 2026”, argumentou o presidente da bancada do CDS.

Paulo Núncio defendeu depois que 2027 e 2028 “são anos em que o Estado, em princípio, terá mais margem negocial”. Uma posição que procurou destacar já depois de ter realçado a importância de Portugal conseguir novo excedente orçamental no próximo ano. “Quando o PS governava o excedente orçamental era uma exceção. Para o Governo do PSD e do CDS o excedente orçamental é regra. É uma alteração substancial relativamente aos governos anteriores”, acrescentou.

O presidente do Chega, André Ventura, foi dos primeiros líderes da oposição a reagir à entrega do orçamento. Afirmou que PS e PSD têm um historial de apresentar maus orçamentos, mas ressalvou que pode ser que desta vez o primeiro-ministro “tenha acertado”. “Ainda não o vi, não faço a menor ideia se é bom ou mau. Há uma coisa que sabemos, atendendo ao historial de PS e PSD, costumam ser maus orçamentos, nos últimos 50 anos foram quase sempre maus os orçamentos, mas às vezes até um relógio estragado acerta duas vezes ao dia, pode ser que Montenegro tenha acertado”, afirmou no final de uma visita à feira de Gondomar, no distrito do Porto, no âmbito da campanha para as eleições autárquicas.

O líder do Chega recusou alongar em comentários sobre a proposta de OE, justificando que ainda não tinha tido oportunidade de ler o documento que foi entregue na Assembleia da República pelas 12h00. Ainda assim, Ventura defendeu que “tem que ser bom”. “Tem que ser bom nas pensões, o documento tem que ser bom na descida de impostos, como os dos combustíveis, o documento tem que ser bom em matéria de dotação de meios para combate à corrupção e à insegurança, isso tem que acontecer”.

Depois de interpelado por um homem que disse ser ex-combatente, o líder do Chega defendeu que o OE2026 deve incluir “uma pensão de dignidade para os ex-combatentes”. “Se isso não estiver, por exemplo, dificilmente pode ter o nosso aval um orçamento que deixe aos ex-combatentes na miséria”, afirmou, ressalvando que ainda não conhece o documento. André Ventura insistiu também que a antecipação da entrega do Orçamento visa desviar atenções do caso Spinumviva.

Já o porta-voz do Livre apelou esta quinta-feira ao PS para que se empenhe na fase de especialidade do Orçamento do Estado para 2026, mesmo que se abstenha na generalidade. Rui Tavares não quis adiantar o sentido de voto do seu partido, mas salientou que “é muito difícil” que o seu partido acompanhe a proposta do Governo.

Tavares, que falou aos jornalistas à margem de uma ação de campanha, realçou que existem “outros partidos que podem fazer a diferença e têm os votos necessários para o orçamento passar”, referindo-se ao PS e ao Chega.

Do partido liderado por André Ventura, o Livre só espera “as fantochadas do costume”, por isso, o apelo de Tavares dirigiu-se aos socialistas. “O que eu apelo a esses partidos, e aí nomeadamente ao Partido Socialista, porque é com quem temos diálogo, é que não comprometa desde já o período de especialidade e que uma eventual abstenção que decidam no orçamento de Estado na generalidade não leve a que depois não discutamos no Parlamento medidas que são boas para os portugueses”, apelou.

Horas depois, numa declaração aos jornalistas a partir da Assembleia da República, a deputada do Livre Patrícia Gonçalves disse que o OE “apresenta pouca ambição política”. “Tenta ser um instrumento de gestão, quando o Livre entende que um OE é um instrumento político. Pensamos que é uma tentativa de ter uma aprovação mais facilitada”, afirmou.

A deputada notou que, numa primeira breve análise ao orçamento, saltam à vista as descrições de reservas nos Ministérios, incluindo das Finanças, que pretendem analisar, e o papel da Segurança Social no saldo. “Apesar da administração central apresentar um défice, a Segurança Social — cujas contas tem de ser obrigatoriamente integradas no OE por normas comunitárias — apresenta superavit estimado para 2025 de 5,4 mil milhões de euros e a estimativa para 2026 são de 6,4”, indicou. “O que quer dizer que acaba por ser o trabalhador que acaba de alguma forma a compensar o défice da administração central, inclusive os trabalhadores imigrantes, que contribuem para a Segurança Social”, afirmou.

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Por seu turno a porta-voz do PAN lamentou a decisão do Governo de antecipar a entrega do Orçamento do Estado, defendendo que este não pode servir para desviar as atenções das eleições autárquicas ou do caso Spinumviva. “De alguma forma havia o compromisso e um calendário que já estava estabelecido o Orçamento do Estado não pode servir como arma de propaganda eleitoral”, defendeu Inês Sousa Real, que falou à agência Lusa à margem de uma visita à Associação Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro, no âmbito da ação de campanha de Marina Marques, cabeça de lista do PAN ao município de Almada, no distrito de Setúbal.

“Nem as autárquicas, nem a apresentação do Orçamento do Estado vão retirar aquilo que são os esclarecimentos que Luís Montenegro ainda tem a dar ao país, mas em particular do ponto dos elementos que o Ministério Público já pediu”, disse.

Relativamente ao Orçamento do Estado, Inês Sousa Real, defende que este não pode ser utilizado como arma de arremesso, “quer para sanar algum tipo de incidente que possa existir ao longo da campanha, quer para acenar aos eleitores com medidas propagandistas”.

O PCP também manifestou “total oposição” à proposta de OE. “Este é um Orçamento que agrava as injustiças fiscais, não só com a redução do IRC [em mais um ponto percentual, para 19%], mas também com a manutenção dos benefícios fiscais que segundo uma estimativa são na ordem dos 1.800 milhões de euros”, declarou a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, na Assembleia da República.

A líder parlamentar do PCP alegou que a proposta de Orçamento do Estado para 2026 prevê ainda “a redução da TSU (Taxa Social Única) para o patronato” e por essa via “fragiliza a Segurança Social”.

“Este é um Orçamento que tem a total oposição da parte do PCP”, afirmou Paula Santos, que acusou o Chega de estar em “convergência com estas opções” e o PS de já ter deixado claro também “o seu comprometimento com todas estas opções” do Governo PSD/CDS-PP.

A presidente da Iniciativa Liberal afirmou que o Orçamento do Estado “não é ambicioso para os portugueses”, mas sim “ganancioso para o Estado”, e prometeu apresentar propostas na discussão na especialidade. Mariana Leitão, que falou aos jornalistas numa ação de campanha em Ponte de Lima, criticou o que considera ser a reduzida baixa nos impostos e a ausência de resposta aos problemas do custo de vida e aos problemas da habitação.

“Nós não vamos abdicar de apresentar propostas em sede de especialidade, vamos lutar por elas, porque, de facto, e era importante que o Governo percebesse que é preciso dar resposta aos portugueses”, porque este “orçamento põe o Estado em primeiro lugar, em vez de pôr os portugueses em primeiro lugar”, sustentou. “O custo de vida continua a aumentar, tem aumentado substancialmente nos últimos anos” e as “pessoas cada vez têm mais dificuldade em fazer face às suas despesas”.

No caso da habitação, a dirigente liberal critica a falta de propostas, afirmando que as “pessoas têm muita dificuldade em comprar uma casa, em arrendar uma casa, os jovens não conseguem sair de casa dos pais, temos muitas pessoas que trabalham e que mesmo assim não conseguem ter uma casa”. “Apesar de este governo e do anterior, que no fundo tem os mesmos ministros e o mesmo primeiro-ministro, terem já apresentado vários pacotes de medidas supostamente para a habitação, elas não estão refletidas no orçamento do Estado”, acusou a líder da IL, criticando a falta de propostas do executivo de Luís Montenegro.

Por outro lado, “a despesa do Estado aumenta sem que os serviços públicos sirvam verdadeiramente as pessoas” e o país “continua a ter inúmeros problemas na saúde, na educação, ao nível da mobilidade”. Outra crítica feita ao documento é, “obviamente, os impostos sobre o trabalho em que as pessoas fazem trabalham um mês inteiro, chegam ao fim do mês e são fortemente penalizadas por uma carga fiscal elevada” e, “mesmo as reduções muito pequeninas que vão sendo feitas nunca incluem a classe média”. “Portanto, a classe média, que é o grande motor deste país que sustenta o Estado que sustenta os serviços públicos, continua a ficar a chegar ao fim do mês completamente asfixiada em impostos”, acrescentou a líder liberal, que visitou uma fábrica de loiças sanitárias em Queijada, no quadro da campanha eleitoral autárquica.

Pelo Bloco de Esquerda, a coordenadora, Mariana Mortágua, acusou o Governo de ter feito uma proposta de Orçamento caracterizada pela “desigualdade fiscal” e que vai beneficiar a banca “por duas vias”.“A banca vai ser beneficiada neste Orçamento do Estado por duas vias. Vai descer o IRC, que é o imposto que a banca paga sobre os lucros, e vai deixar de pagar o adicional de solidariedade”, referiu aos jornalistas em Barcelos, onde participou numa ação de campanha para as autárquicas de domingo.

Criticando o timing escolhido pelo Governo para apresentar a proposta de OE, que relacionou com as notícias sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, a Spinumviva, a líder bloquista manifestou-se surpreendida e chocada com o fim do adicional de solidariedade à banca. “Bem sei que o Governo dirá que há um problema de constitucionalidade com o adicional de solidariedade, mas o Governo tem outra contribuição bancária que pode aumentar para contribuir ou para, neste caso, fazer ressarcir o Estado do valor que tem que ser devolvido no adicional de solidariedade”, apontou.