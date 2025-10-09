Esta quinta-feira, 9 de outubro, o duque de Kent faz 90 anos. Para assinalar a data, a família real britânica publicou uma fotografia do príncipe Edward, primo de Isabel II e neto de George V, durante a cerimónia de coroação de Carlos III, em 2022. A casa real também divulgou que o Rei vai organizar uma festa de aniversário para o duque de Kent no final do mês no Castelo de Windsor.

Nascido a 9 de outubro de 1935, o príncipe herdou o título de duque de Kent aos seis anos de idade, quando o pai morreu num acidente de avião em 1942, enquanto servia a Royal Air Force. Depois da morte da mulher, Katharine, há pouco mais de um mês, aos 92 anos, o duque de Kent tornou-se a pessoa mais velha da família real britânica. O príncipe casou-se com Katharine Worsley em 1961, com quem teve três filhos: George, Helen Taylor e Nicholas.

Edward fez carreira militar a partir dos 18 anos, na Academia Militar Sandhurst, onde recebeu um prémio por línguas estrangeiras e qualificou-se como intérprete de francês. Em 1970, comandou um esquadrão que fez parte das forças da ONU no Chipre. Também assumiu a presidência da Commonwealth War Graves Commission entre 1970 e 2023, da Royal National Lifeboat Institution em 1969, e é presidente adjunto dos Escuteiros desde 1975.

Apesar da idade, o duque de Kent não se aposentou dos serviços reais, e continua a representar o Rei em eventos oficiais. O mais recente, e o primeiro desde a morte da mulher, foi um concerto em Londres na passada terça-feira, 7 de outubro, como patrono do Wigmore Hall, um teatro musical que abriu em 1901.