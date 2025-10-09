Hamas diz ter "garantias" dos mediadores de que Israel parará a guerra

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O Hamas afirmou esta quinta-feira que o acordo com Israel para a Faixa de Gaza implica “o fim da guerra” e garantiu que os mediadores deram “garantias” de que o exército israelita não violará o entendimento nem relançará a ofensiva.
Mohamad Hamdan, dirigente do braço político do Hamas, declarou ao canal de televisão qatari al-Araby que o acordo alcançado pelas partes “representa o fim definitivo da guerra em Gaza” e acrescentou que “o mundo deve supervisionar o comportamento de Israel na aplicação do acordo”. Segundo Hamdan, o processo de libertação de reféns só terá início após um anúncio formal sobre o cessar-fogo e deverá entrar em vigor assim que o Governo de Israel aprovar o pacto.
Está prevista para esta quinta-feira uma reunião do executivo israelita para esse efeito, agendada para as 17h00 locais (15h00 em Lisboa).
O dirigente do movimento de resistência islâmica pormenorizou que o exército israelita deverá retirar-se nas próximas horas das principais cidades da Faixa de Gaza, incluindo a cidade de Gaza, Rafah e Khan Yunis, sublinhando que “a primeira fase responderá à exigência mais importante do povo palestiniano, que é pôr fim à agressão”.
Hamdan revelou que o acordo prevê a abertura de cinco passagens fronteiriças para a entrada de ajuda humanitária, com uma média de 600 camiões por dia.
O processo será coordenado por organismos internacionais, sem a participação da Fundação Humanitária para Gaza (GHF), apoiada por Israel e pelos Estados Unidos.
O responsável insistiu que a situação em Gaza deverá ser “gerida por figuras nacionais palestinianas, sem interferência israelita”, adiantando que o Hamas e outras fações apresentaram uma lista com 40 nomes. “A governação de Gaza é uma questão nacional e não permitiremos ingerências externas”, frisou.
As declarações de Hamdan, que reside no Qatar e não integrou a delegação negocial do Hamas nos contactos indiretos realizados nos últimos dias no Egito, são as primeiras de um membro do movimento desde o anúncio do acordo entre Israel e o grupo, na sequência da proposta apresentada na semana passada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza.
Trump revelou na rede Truth Social que as partes aceitaram a sua proposta após negociações indiretas nos últimos dias no Egito.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu o entendimento como “um grande dia para Israel” e anunciou que o seu Governo se reunirá esta quinta-feira para assinar o acordo.
יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה.
אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.
אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו.
בעזרת…
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025
Por sua vez, o Hamas confirmou “um acordo para pôr fim à guerra em Gaza, retirar a ocupação, permitir a entrada de ajuda humanitária e realizar uma troca de prisioneiros”.
A ofensiva israelita contra a Faixa de Gaza, lançada após os ataques de 7 de outubro de 2023, provocou até agora cerca de 67.200 mortos palestinianos, entre eles 460 pessoas, incluindo 154 crianças, por fome e desnutrição, segundo as autoridades do enclave, controladas pelo Hamas.
As ações do exército israelita têm sido alvo de críticas internacionais, sobretudo devido ao bloqueio à entrada de ajuda humanitária, que levou à declaração de situação de fome no norte de Gaza.
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