A presidente da Iniciativa Liberal afirmou esta quinta-feira que os líderes nacionais dos partidos devem ser responsabilizados pelos resultados eleitorais nas autárquicas, adivinhando que existirão “alguns cabeçudos” na noite de domingo.

No dia 12 à noite, após o fecho das urnas, “acho que vai vão haver vários cabeçudos, a Iniciativa Liberal certamente não será um deles”, porque “acho que vamos ter mesmo muito bom resultado”, afirmou hoje Mariana Leitão, em Viana do Castelo.

Momentos depois de ter aprendido como se fazem os “cabeçudos” de Viana do Castelo, depois de ir a uma pastelaria tradicional conhecida pelas bolas de Berlim e a um dia de terminar a campanha eleitoral, Mariana Leitão mostrou-se confiante nos resultados de um partido que concorre, pela segunda vez, às autarquias e não tem qualquer vereador eleito.

Durante a campanha, a volta dos líderes pelo país “é muito importante” para conhecer “muitíssimo bem e de forma mais profunda as várias realidades, os problemas com que as pessoas se deparam no dia a”, para depois “ir ao encontro das soluções que vão resolver os seus problemas”, apontou.

“Obviamente que somos também responsáveis”, acrescentou, salientando que as candidaturas locais vinculam a liderança nacional dos partidos.

“Isto é um partido político que contém as estruturas nacionais e as locais, mas obviamente somos também responsáveis pelos resultados de todos os atos eleitorais” e “não poderia ser de outra forma”, afirmou Mariana Leitão, que espera eleger vereadores em candidaturas a solo, além daquelas em que concorre em coligação e tem mais hipóteses (Porto, Lisboa ou Gondomar).

Mariana Leitão expressou confiança de que a IL vai “conseguir eleger vereadores em vários concelhos em candidaturas próprias”, como em Braga, Setúbal ou Oeiras.

A presidente liberal falava ao lado do candidato liberal à câmara de Viana do Castelo, Duarte Antunes.

“Temos a convicção de que efetivamente vamos conseguir eleger vereadores em candidaturas próprias e que vão fazer toda a diferença naqueles municípios em que vamos, de facto, conseguir ter a Iniciativa Liberal a exercer o poder nas autarquias locais”, acrescentou.

Antes, Mariana Leitão, esteve no ateliê do artesão Manuel Valença, autor dos cabeçudos de Viana, com quem ainda colou umas tiras de cartão numa peça.

Olhando para uma prateleira da garagem onde o artesão trabalha, Mariana Leitão apontou para uma peça que “faz lembrar o Pinóquio”.

Uma personagem, que “associo a vários políticos que várias vezes têm problemas em dizer a verdade, em dizer a situação em que o país se encontra”, disse.

“Não vou estar aqui a nomeá-los”, mas “é uma forma de fazer político em que não nos revemos”, afirmou a líder liberal que incluiu a visita ao atelier para mostrar a “importâncias das tradições portuguesas” que é “essencial preservar”.