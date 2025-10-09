O Museu e Biblioteca da Sociedade Hispânica dos EUA, em Nova Iorque, vai colocar à venda 45 obras pertencentes ao seu acervo para reforçar o fundo de conservação e aquisição da coleção da instituição, anunciou a Christie’s.

O leilão vai decorrer exclusivamente online até 17 de outubro, com as obras em exposição no Centro Rockefeller, a partir de sábado e até 15 de outubro, incluindo pinturas de antigos mestres europeus, sobretudo da Escola Espanhola, muitas das quais serão oferecidas sem reserva, numa “oportunidade rara para colecionadores”, segundo um comunicado da leiloeira.

Entre os 45 lotes disponíveis, o mais valioso é São Domingos em Oração, de um artista da oficina de El Greco, com uma estimativa entre 100 mil e 150 mil dólares (entre 85.646 euros e 128.470 euros).

Entre os lotes oferecidos sem reserva destaca-se o “Retrato do Imperador Carlos V numa poltrona”, e “El Columpio”, uma paisagem do século XX de Clemente Del Camino y Parladé (1907-1973), oferecida à soprano valenciana Lucrezia Bori, descendente da família Borgia.

O leilão inclui ainda um retrato da imperatriz Isabel de Portugal (1503-1539), por Ticiano, que, esta quinta-feira de manhã, tinha já 42 licitações, estando o valor em 9.500 dólares (8.182 euros). De acordo com a Christie’s, a pintura é uma versão do primeiro de três retratos feitos por Ticiano da mulher de Carlos V, cujo original foi destruído num incêndio.

Há ainda um retrato da rainha Carlota Joaquina (1775-1830), que é uma cópia da pintura de Luis de la Cruz y Rios que se encontra no Prado, com ligeiras alterações face ao original.

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Fundado em 1904 por Archer M. Huntington, o Hispanic Society Museum & Library é a principal instituição norte-americana dedicada ao estudo e preservação das artes e culturas de países de língua portuguesa e espanhola.

O especialista em antigos mestres da Christie’s responsável pela venda, Oliver Rordorf, destacou, no comunicado, que a licitação “oferece aos colecionadores uma oportunidade rara de adquirir obras de proveniência notável a um preço excelente”.

Segundo referiu, a seleção “traça uma viagem pela arte espanhola — desde pinturas inspiradas nos mestres renascentistas até obras que refletem o génio de El Greco, a Idade de Ouro de Velázquez, Murillo e Zurbarán, e o impacto duradouro de Goya”.

De acordo com as normas da Aliança Americana de Museus e da Associação dos Diretores de Museus de Arte, os rendimentos da venda serão destinados exclusivamente ao Fundo de Conservação e Aquisição da Coleção da Sociedade Hispânica, garantindo a preservação e o crescimento estratégico do acervo, refere.

As obras agora vendidas não integram o núcleo central da missão do museu e foram cuidadosamente selecionadas para permitir um investimento mais profundo nas áreas de maior relevância e valor cultural, explica o comunicado.