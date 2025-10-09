A candidata do PTP ao Porto, Maria Amélia Costa, prometeu esta quinta-feira criar 5.000 a 6.000 casas de renda acessível em terrenos do município, medida para “combater a crise da habitação e evitar que tudo fique nas mãos de privados”.

“Tenho uma visão muito concreta e direcionada para criar habitação. Quero construir 5.000 a 6.000 casas nos terrenos existentes da posse e titularidade do município, porque essa é a única maneira de podermos garantir a construção das casas que as pessoas precisam”, disse a cabeça de lista do Partido Trabalhista Português (PTP) ao Porto.

Em declarações à agência Lusa, Maria Amélia Costa mostrou-se reticente quanto a medidas que envolvam privados, considerando-as “um risco” ou “falíveis”.

“Se formos pela via das casas devolutas, como alguns candidatos têm apontado, não é totalmente fiável. Os proprietários podem negar-se a negociar, podem não querer vender e têm esse direito. Utilizar as casas devolutas para resolver a crise da habitação não é muito fácil de concretizar e não me parece seja a forma mais rápida de resolver o problema”, descreveu.

Para Maria Amélia Costa, essa “pode até ser uma possibilidade, mas não num prazo imediato”, enquanto usar “os terrenos que são do município é mais concretizável”.

“Aí sim, tenho a possibilidade de construir ‘X’ número de casas, consoante aquilo que for preciso para as pessoas. E temos que ter proximidade com as pessoas que gostam de estar a viver no Porto. Deve ser a câmara a gerir as casas e não privados, até porque já temos a Domus Social”, considerou.

Sobre esta ideia, a candidata do PTP disse que “há um risco de passar as casas, nem que seja ao fim de 30 ou 40 anos, para os privados” e explicou porquê.

“Imagine este cenário: alguém deixa de pagar um mês, corre o risco de ser logo despejado pelo privado. Eu não quero isso para os meus munícipes, porque eles precisam de uma casa social. Se precisam de uma casa social, quando os colocar com um teto sobre a cabeça, não vou depois despejá-los se alguma circunstância anónima, pontual, acontecer”, descreveu.

Ainda no campo da habitação, Maria Amélia Costa disse que este tema “tem tudo a ver com outros” como a necessidade de criar emprego e promover uma melhor mobilidade.

“Porque isso vai ajudar muito. O nosso ordenado mínimo ainda está com o patamar de 860 euros. Não é um ganho suficiente para poder resolver aquilo que eu gostaria de resolver de imediato. Criando emprego, conseguimos dar possibilidades às pessoas para terem autonomia, poderão ter mais rendimento disponível no final do mês”, concluiu.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.

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