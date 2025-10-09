Os portugueses The Black Mamba editam este mês “Lost in London”, álbum gravado ao vivo nos estúdios Abbey Road, em Londres, que será apresentado num documentário a ser exibido em salas de cinema de Coimbra, Lisboa e Matosinhos.

De acordo com o agenciamento dos The Black Mamba, num comunicado divulgado esta quinta-feira, a edição de Lost in London, marcada para 24 de outubro, e a exibição do documentário, nos dias 22 de outubro no Vasco no Gama, em Lisboa, 23 de outubro no Alma Shopping, em Coimbra, e 24 de outubro no Norte Shopping, em Matosinhos, insere-se nas celebrações dos 15 anos de carreira da banda.

“Entre bastidores, entrevistas aos membros da banda e imagens ao vivo, o filme revela a intensidade emocional comum ao processo criativo e aos concertos dos The Black Mamba”, lê-se no comunicado.

Embora Lost in London só seja editado no dia 24, já é possível ouvir-se o primeiro single, “She”, originalmente editado no terceiro álbum do grupo, The Mamba King (2018).

Nos Abbey Road Studios foram gravados álbuns de bandas como os The Beatles, Pink Floyd, Radiohead ou Oasis.

Os bilhetes para as sessões de exibição do documentário, que incluem um encontro da banda com os fãs no final, estão à venda a partir desta quinta-feira no site www.cinemas.nos.pt.

Os The Black Mamba editaram em novembro do ano passado o quarto álbum de originais, Last Night in Amsterdam, marcando assim o início das celebrações dos 15 anos de carreira da banda.

“Last Night in Amsterdam” é um álbum conceptual que inclui uma nova versão de “Love is on my side”, canção com a qual representaram Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2021.

Os The Black Mamba, cujo som se caracteriza como funk, blues e soul, são Tatanka (voz e guitarra), Miguel Casais (bateria), Marco Pombinho (teclas), Gui Salgueiro (teclas), Rui Pedro “Pity” (baixo) e Xico Fernandes (percussão).