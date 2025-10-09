A placa identificativa da sede da candidatura Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN, foi vandalizada, disse esta quinta-feira à agência Lusa o cabeça de lista da coligação à Câmara de Leiria, José Peixoto.
Segundo José Peixoto, a sede da candidatura é no espaço do Bloco de Esquerda, no centro histórico de Leiria, partido que o cedeu para a coligação formada por BE, Livre e PAN — Pessoas – Animais — Natureza.
“A placa foi arrancada e quando foi arrancada foi também danificada a que existia do BE”, declarou José Peixoto, referindo que a situação ocorreu durante o dia desta quinta-feira.
Ainda segundo o candidato, a Polícia de Segurança Pública (PSP) “deslocou-se ao local, relacionou isto com a campanha eleitoral e, apesar de existir uma câmara de videovigilância nas imediações, foi dito que estava inoperacional”.
“Não consigo perceber qual a vantagem de uma atitude destas, mas só posso relacionar com pessoas que estão a boicotar a campanha de outros, como já sucedeu nesta campanha com outras candidaturas”, acrescentou.
Fonte do Comando Distrital de Leiria da PSP confirmou à Lusa a deslocação ao local e que a situação configura um eventual crime de dano.
Em 1 de setembro, a candidatura do PS em Leiria formalizou uma queixa na PSP, segundo a qual um cartaz da sua campanha eleitoral foi vandalizado, tendo o alegado autor do crime colocado um vídeo desse ato numa rede social.
Já na semana passada, o candidato da Alternativa Democrática Nacional à presidência da Câmara de Leiria, Nuno Henriques Barroso, apresentou queixa na PSP por destruição de propaganda eleitoral.
Segundo a queixa, cartazes do ADN em diversas ruas e avenidas da cidade de Leiria foram, na maioria, subtraídos, mas em alguns casos também danificados.