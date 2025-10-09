O cabeça de lista do Volt à Câmara de Lisboa, José Almeida, afirmou esta quinta-feira que o partido recebeu um bom acolhimento das propostas apresentadas à população durante a campanha eleitoral, que centrou na habitação, higiene, transportes e educação.

“São quatro questões essenciais à qualidade de vida na cidade”, disse à agência Lusa, a meio de uma ação de campanha na zona oriental de Lisboa.

“É interessante, tem estado a correr bem, temos conseguido um bom contacto com os moradores e um bom acolhimento, também pelo facto de termos ideias novas para Portugal, inspiradas no que se faz noutros países, nomeadamente no norte da Europa,” acrescentou o cabeça de lista.

O partido, ainda sem representação nos órgãos autárquicos de Lisboa, está a “trabalhar para a eleição”, consciente de que não dispõe “das mesmas ferramentas” de outros partidos mais tradicionais. “A nossa aposta é mesmo falar com as pessoas”, disse.

“As pessoas não estão satisfeitas, a alternância entre PS e PSD não tem sido muito boa para a cidade”, defendeu José Almeida, no penúltimo dia da campanha para as eleições autárquicas de domingo.

O partido defende uma aposta em habitação pública para todos os estratos sociais.

“O município pode ser um dos principais senhorios da cidade. Não é só para habitação social, é para qualquer família que queira optar por arrendamento público, como existe noutros países”, sustentou, especificando que a autarquia deve construir para disponibilizar casas a preços mais controlados, sem especulação.

“As rendas mantêm-se mais ou menos estáveis, porque há oferta privada, mas também pública”, exemplificou, ao explicar o modelo que propõe. No seu entendimento, “não se compreende como até hoje ninguém adotou soluções que podem melhorar a qualidade de vida”.

O partido apostou também nesta campanha na defesa de uma gestão mais sustentável do lixo, com a instalação de “contentores inteligentes”, e uma discriminação positiva para quem produzir menos lixo, a aplicar na taxa de resíduos urbanos paga por moradores e empresas.

O Volt assume-se como um partido pan-europeu, pragmático, social liberal e ecologista.

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro concorrem à presidência da Câmara de Lisboa: Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” – PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre, dois da CDU e um do BE.