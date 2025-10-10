Nos últimos dias, o futebol português voltou a ser tomado pelas polémicas. Na ressaca dos jogos grandes do último domingo, FC Porto, Benfica, Sporting e até o Sp. Braga queixaram-se das arbitragens e trocaram diversas acusações. Por entre as queixas e a polémica, esta paragem para as seleções serviu para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) organizar a sua semana dedicada ao futebol, que começou com a gala Portugal Football Globes, onde os três grandes acabaram distinguidos. Seguiu-se o Portugal Football Summit, que decorre até sábado na FPF Arena Portugal, e que contou, esta sexta-feira, com a presença do presidente dos dragões, num formato diferente… e sem polémicas.

Numa conversa que encheu na totalidade o palco principal do congresso do futebol organizado pela FPF, contando inclusivamente com muitos espectadores em pé, André Villas-Boas começou por falar sobre a sua vida, que passou por “grandes mudanças e grandes aventuras”. “O que se mantém é o amor pelo FC Porto. É um destino de vida, uma obrigação. É um sentido de missão, com o objetivo de servir a instituição. O meu propósito é esse, servir e entregá-lo melhor do que recebi – espero que com muitos títulos e bem estruturado. Parte do meu dia a dia é liderar equipas, felizmente estou bem acompanhado. Em Portugal tenho das melhores equipas de gestão. É por isso que tivemos um grande crescimento nos últimos 16 meses. Foram 16 meses intensos, de profunda transformação do FC Porto. Ambicionamos a títulos, pelo que o primeiro ano de mandato foi violento e o FC Porto ficou aquém dos seus objetivos”, explicou o presidente azul e branco.

“O FC Porto, em 16 meses, movimentou cerca de 450 milhões de euros de receitas. Quando tomámos posse tínhamos 15 dias para pagar uma série de milhões. Fomos ajudados por sócios, que aderiram a papel comercial. Depois conseguimos uma das operações financeiras mais notórias de clubes portugueses. Estamos no caminho da reestruturação. Esta injeção de capital serviu para salvar o FC Porto e manter o FC Porto como um clube de associados. Encontrei pessoas muito metódicas, muito profissionais, que se dedicaram de alma e coração aos destinos do FC Porto. Houve muito trabalho de brackground. Tivemos de nos suportar nos sócios do FC Porto e naqueles que amam o FC Porto. O FC Porto estava numa situação limite e esta reestruturação financeira foi essencial. Fomos testando oportunidades vendo como é que as pessoas respondiam à situação do FC Porto. Esse trabalho foi fundamental para implementarmos um plano, que felizmente conseguimos. Ganhámos uma Supertaça, mas foi curto”, continuou.

Quanto aos adeptos, Villas-Boas falou “numa nova abertura aos sócios”, que tem sido essencial no crescimento do clube. “Estamos a crescer cerca de 15% por ano em número de associados. Podia estar relacionado com as eleições, mas é verdade que voltámos a crescer 15% nos últimos seis meses. As pessoas querem aderir a este novo FC Porto, que permite aos sócios terem outro tipo de experiência e ligarem-se ao FC Porto. A transformação digital estava atrasada muitos anos, a revenda de lugares anuais, as experiências únicas para os nossos fãs, as presenças nos treinos… Temos tido atenção ao detalhe e à presença dos sócios. Finalmente o FC Porto tem uma lista de espera para lugares anuais, todos os camarotes vendidos, listas de esperas. Estamos num caminho de expansão da marca e de posicionamento internacional, que obriga a uma nova faceta do FC Porto. Esse é um grande desafio”, enalteceu o dirigente.

André Villas-Boas explicou ainda que a “expansão internacional” terá de ser suportada por “novas competições e novos formatos, como a Supertaça Ibérica e Campeonatos transfronteiriçoes”, como acontece noutras modalidades. “A Supertaça Ibérica foi um desafio que lancei ao Pedro Proença e aos outros grandes portugueses e espanhóis. Agora andamos todos às cabeçadas, mas ficou esse bichinho. Foi bem acolhido pelo Real Madrid, pelo Barcelona, pelo Benfica, pelo Sporting e pela FPF. O futebol caminha para isso. Nos próximos tempos vamos ver jogos dos Campeonatos no estrangeiro e o futebol português pode aproveitar essa janela de oportunidades. Temos jogos com 1.500 espectadores. Com a nossa comunidade emigrante espalhada pelo mundo, estes jogos podiam ter um estádio cheio nos Estados Unidos. O campo está aberto e cabe às federações aproveitarem as oportunidades. É preciso partir pedra e criar cimeiras de presidentes que sejam ricas em ideias e discussão”, criticou Villas-Boas, dando como exemplo o atual formato da Liga dos Campões, que podia ser aplicado em Portugal com um Campeonato de 20 equipas, a uma volta, que se dividiria em duas séries de dez equipas no final dos 19 jogos.

Quanto à centralização dos direitos televisivos, o líder do FC Porto entende “o posicionamento dos outros grandes”. “Os três presidentes não se podem ver uns aos outros, mas temos um caminho obrigatório a percorrer. Os outros clubes também têm de posicionar-se. O VAR não estar 100% operacional na Primeira e Segunda Ligas, é uma das maiores vergonhas que podemos enfrentar. Ter câmaras em holofotes de estádios é uma das maiores vergonhas que podemos enfrentar. Precisamos de muita ajuda da Liga, da federação e de presidentes fortes, com carisma. Não podemos andar em cimeiras em que nada se discute. Sou presidente do FC Porto e tenho que defender os interesses do FC Porto. Há determinados clubes que estão a colocar um travão ao crescimento da marca do futebol português e isso não posso permitir. Se formos criativos com os quadros competitivos, podemos facilmente encontrar soluções. Precisamos de manter o lugar no ranking e atacar o sexto lugar o mais rapidamente possível. Podíamos entrar na quarta eliminatória da Taça. Quanto à Liga, não fazerem a figura que fizeram no jogo com o Arouca. Acho que debitei tudo o que tinha a debitar”, apontou, com uma afirmação que gerou muitos risos na plateia.

Relativamente ao seu clube, Villas-Boas explicou que os dragões estão “numa fase de investimento relativa à formação”, com “alterações profundas”. Nesta conferência, o presidente do FC Porto confirmou ainda que o seu clube recebeu “uma proposta de 50 milhões do Al-Ittihad, “clube que tem brincado com o FC Porto”.

“Ofereceram mais, mas fizeram uma proposta menor. Dissemos ao atleta que estávamos dispostos a aceitar uma conversa a partir dos 70 milhões. Essa proposta não apareceu e o Al Ittihad desapareceu da lista de negociações. Não ficámos muito agradados com a forma como se comportaram nas negociações. Têm todo o direito, mas mexerem com a cabeça de um miúdo é borderline”, completou. Para a presente temporada, o líder azul e branco tem “uma grande esperança”, que começou com a contratação de “um grande treinador, de grande qualidade, que motivou plantéis e estruturas que têm visões e estratégias”. “As coisas arrancaram bem, mas está tudo em aberto. Temos um Sporting que está sólido, bem construído e bem treinado. O Benfica fez um investimento muito forte, um pouco ao nosso nível. Nós fizemos por necessidade, o Benfica adicionou qualidade. Temos esta margem pontual à entrada da oitava jornada. É tudo muito prematuro, mas estamos num bom caminho”, rematou.