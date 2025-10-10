O aeroporto de Faro vai ter um treino de emergência na segunda-feira, anunciou a ANA — Aeroportos de Portugal, apelando aos utentes para se deslocarem com antecedência para apanharem os seus voos.

A empresa que gere os aeroportos portugueses informou, num comunicado, que o treino de emergência vai realizar-se entre as 10h00 e as 15h00 e, neste intervalo horário, haverá condicionamentos de trânsito em redor do principal aeroporto do sul do país.

“Durante o período do exercício há condicionamento da circulação de veículos na Estrada da Praia de Faro, com possíveis interrupções temporárias e desvios de trânsito devidamente sinalizados”, avisou a empresa, referindo-se à estrada que circunda o aeroporto e que é uma das vias utilizadas pelas equipas de socorro em caso de emergência.

A ANA precisou que o treino agendado para segunda-feira “insere-se no plano anual de formação e preparação para situações de emergência, e envolve equipas internas e entidades externas de resposta” a uma possível catástrofe ou situação em que seja necessário socorro.

“Trata-se de testar a eficácia dos procedimentos de resposta a emergências, reforçar a coordenação entre os diferentes intervenientes e garantir a segurança de todos os que operam ou visitam o aeroporto”, esclareceu.

A ANA — Aeroportos de Portugal recomendou, por isso, aos utentes que “planeiem os seus deslocamentos com antecedência e sigam as indicações das autoridades no local”. A empresa informou também que o exercício não vai ser aberto aos órgãos de comunicação social.