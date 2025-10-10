A candidata da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), Ana Abrunhosa, afirmou esta sexta-feira estar muito otimista para domingo, disse que antevê a vitória e deixou ainda a garantia de que estará sempre comprometida com o concelho.

“Não concebo outro desfecho que não seja a vitória, mas quero dizer que estarei sempre comprometida com Coimbra”, destacou, no último dia de campanha, minutos antes de partir para mais uma arruada, desta vez desde a Rua da Sofia, passando pela Rua Doutor Manuel Rodrigues e seguindo até à Avenida Fernão Magalhães.

Em declarações à agência Lusa, Ana Abrunhosa explicou que o seu otimismo para domingo é fruto do “trabalho sério, comprometido e dedicado” que vem sendo realizado desde maio, “rua a rua, associação a associação”.

“Desenhámos um programa muito à medida dos problemas que as pessoas e as instituições nos foram apontando. A caminhada tem sido muito alegre, sinto a rua e as pessoas vêm ter comigo, vêm voluntariamente dar-me o seu apoio, sem eu me dirigir a elas, são elas que se dirigem a mim e os sorrisos são constantes”, acrescentou.

A candidata evidenciou ainda que a sua confiança num bom resultado advém do trabalho que todas as freguesias vêm fazendo e que “nunca foi feito no passado”.

“Um trabalho de grande proximidade, também rua a rua. Fizemos programas muito integrados, entre os programas das juntas de freguesia e o programa para o concelho e, face a isto, com os sinais positivos da rua, só tenho uma palavra, que é a de confiança na vitória: não vejo outro desfecho senão a vitória”, sustentou.

A antiga ministra da Coesão Territorial disse que o programa da coligação que encabeça “vai mudar Coimbra para melhor” e prometeu começar a trabalhar logo “a partir do primeiro dia”.

“É fundamental fixar jovens, porque somos uma cidade envelhecida”, referiu, indicando que para tal é necessário atrair empresas.

Por isso, prometeu criar uma agência de inovação e investimento, que “não tem nada a ver com o iParque”.

“O senhor presidente [da Câmara de Coimbra] quando compara o iParque à agência de inovação e investimento, não sabe do que está a falar. É a prova da tristeza que temos à frente da Câmara de Coimbra, quando diz que já existe a agência: ele compara uma agência de inovação e investimento a uma zona industrial”, alegou.

No domingo, Ana Abrunhosa espera que “os conimbricenses saibam ver a diferença entre [a sua candidatura] e esta pobreza que existe nas ideias, na ação, na ambição”.

“Esta pobreza que existe em dizer que não há dinheiro para nada, mas depois há dinheiro para a festa, para a festinha e há dinheiro da Câmara para a promoção política. Nós vamos fazer diferente, vamos cuidar dos problemas, vamos procurar fixar a população jovem com essa agência de inovação e de investimento”, frisou.

Para a candidata, é fundamental trabalhar com a universidade e com os centros de investigação, “cuidar das freguesias como se cuida da cidade”, “ter uma cidade limpa com corredores verdes”, “renaturalizar e tornar vívidas as margens do Rio Mondego”, “cuidar do Choupal e diminuir o trânsito caótico”.

“A escolha é entre este marasmo, esta maneira pobre de olhar sozinha e fechada para uma cidade e uma forma ambiciosa de querer que Coimbra seja o motor da região, que Coimbra ajude os concelhos vizinhos. Quanto mais fortes forem os concelhos vizinhos, mais forte será Coimbra que defenda uma região metropolitana”, concluiu.

Além de Ana Abrunhosa, pelo PS, são candidatos nas eleições de domingo o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT); Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.