O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Coimbra, José Manuel Pureza, afirmou esta sexta-feira que a campanha eleitoral deixou o seu partido mais forte e com maior credibilidade junto dos habitantes do concelho de Coimbra.

“Fizemos uma campanha boa, forte, com uma capacidade de escutar e de dar as nossas respostas às ansiedades das pessoas. Tivemos uma campanha forte nas várias freguesias onde concorremos e o Bloco [de Esquerda] sai desta campanha, isso já é um dado adquirido, mais forte e com maior credibilidade junto das pessoas do nosso concelho”, evidenciou.

José Manuel Pureza participou, esta tarde, na distribuição de panfletos a quem entrava e saia na Estação Rodoviária, na Avenida Fernão de Magalhães.

Em declarações à agência Lusa, o antigo deputado na Assembleia da República referiu que, durante a campanha, percebeu que “as pessoas estão realmente muito frustradas com aquilo que têm sido décadas de governos municipais que vão alternando, mas que não mostraram ter alternativas” para a cidade.

“Creio que as propostas que apresentámos, aquelas que são mais conhecidas, ficaram na memória e na retina das pessoas. Foi pelo Bloco que se discutiu mesmo como deviam ser transportes públicos gratuitos para Coimbra”, alegou.

José Manuel Pureza acredita que foi também por iniciativa do BE que se discutiu “a preservação do Choupal contra o atravessamento por uma nova ponte rodoviária” e que “se discutiu muito o cuidado com as pessoas mais velhas, designadamente através de um serviço municipal de cuidados”. “Orgulhamo-nos da campanha que fizemos e agora é esperar pelo resultado da democracia”, acrescentou.

Questionado sobre se esperava ser eleito vereador, vincou que o Bloco de Esquerda fez tudo para que assim fosse. “Fizemos um trabalho sério, estou absolutamente seguro disso, as pessoas agora reconhecerão na medida de cada voto que derem ao Bloco. Logo faremos as contas no domingo à noite”, concluiu.

Além de José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda, são candidatos à Câmara o atual presidente José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra(PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT), a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/L/PAN), o vereador Francisco Queirós, pela CDU (ccoligação PCP/PEV), Maria Lencastre Portugal, pelo Chega, Sancho Antunes, pelo ADN, e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.