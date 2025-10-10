O candidato do Volt à presidência da Câmara de Lisboa, José Almeida, destacou esta sexta-feira a importância de apoiar as associações culturais, desportivas e sociais, defendendo a criação de centros municipais de recursos para evitar o encerramento destas coletividades.

“Elas [coletividades] dão aos bairros, às freguesias, uma atividade cultural, desportiva, em zonas da cidade onde muitas vezes não existe nada ou muito pouco. Para nós é um ponto muito importante, porque isso também tem a ver com a qualidade de vida dos moradores”, afirmou José Almeida, em declarações à agência Lusa.

Apesar dessa importância para a cidade de Lisboa, o candidato do Volt alertou para o facto de muitas associações estarem em risco de perderem o seu espaço ou de encerrarem, devido à especulação imobiliária.

“Quando uma associação fecha num bairro perde-se, não só em termos de oferta cultural, desportiva, ou outra, mas também todo o património que está ali envolvido em termos do trabalho que foi feito ao longo de anos e anos nestes territórios”, apontou.

Nesse sentido, José Almeida propôs a criação de polos e centros municipais de recursos, que funcionariam como “portos de abrigo” para as comunidades afetadas, oferecendo não só instalações, como também materiais e apoio logístico.

“Eu venho de um bairro [freguesia do Lumiar] onde não há equipamentos culturais, equipamentos desportivos e quem dinamiza estas atividades acabam por ser estas organizações, com muita dificuldade, com falta de apoio. Às vezes têm 500 euros por ano”, salientou.

Segundo o candidato, as associações e coletividades têm também uma grande importância na dinamização da economia local e do turismo, permitindo que “quem visita Lisboa conheça o seu património vivo e aquilo que se faz há muitos anos na cidade”.

No último dia de campanha para as eleições de domingo, José Almeida apelou ainda ao voto “consciente e moderado” nas autárquicas, argumentando que Lisboa “precisa de uma alternativa europeísta e equilibrada”.

Além de José Almeida, concorrem à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de domingo Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU — coligação PCP/PEV), Ossanda Líber (Nova Direita), José Pinto Coelho (Ergue-te!) e Bruno Mascarenhas (Chega).

O atual executivo integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” – PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre, dois da CDU e um do BE.