O ciclista italiano Elia Viviani (Lotto) vai terminar a carreira no final deste ano, aos 36 anos, anunciou esta sexta-feira o medalha de ouro de omnium nos Jogos Olímpicos Rio2016 e campeão europeu na prova de fundo de estrada em 2019.

“2010-2025. Foram 16 anos fantásticos, que voaram, mas eu diverti-me e conquistei tudo o que queria. Hoje anuncio o fim da minha carreira como ciclista profissional. Obrigado a todos os que estiveram comigo ao longo destes anos”, escreveu Viviani, nas redes sociais.

O sprinter conseguiu na pista o grande triunfo da sua carreira, ao sagrar-se campeão olímpico de omnium no Rio2016, prova em que conseguiu ainda o bronze em Tóquio2020, antes de conquistar a prata em madison em Paris2024, atrás dos portugueses Iuri Leitão e Rui Oliveira.

Na estrada, Viviani venceu uma etapa na Volta a França, duas na Vuelta e cinco no Giro, quatro das quais em 2018, ano em que conquistou a classificação por pontos na corrida italiana.

No total, o transalpino, que se deve despedir no Giro del Véneto em 15 de outubro, em Itália, tem 90 vitórias na estrada, entre as quais o título europeu em 2019.