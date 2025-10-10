O presidente do Chega, André Ventura, fez o discurso de encerramento da campanha destas eleições autárquicas em Viana do Castelo, deixando várias críticas ao PS e ao PSD. O líder partidário deixou várias críticas aos tripulantes da flotilha humanitária rumo à Faixa de Gaza: “Foram de férias três ou quatro semanas para Gaza”.

Atacando a “extrema-esquerda reles que está a desaparecer”, André Ventura disse que os membros da flotilha podiam ter ficado em Gaza “para sempre”: “Não nos importávamos nada”. Neste sentido, o dirigente partidário defendeu que o Chega não é um partido “politicamente correto”. “Dizem que somos racistas e xenófobos. Mas isto não é o Bangladesh”, atirou.

André Ventura discursava no jantar-comício de encerramento da campanha, na quinta Santoinho, em Viana do Castelo, iniciativa que juntou mais de mil pessoas. O líder do Chega voltou a mostrar-se convicto de que o partido vai eleger vários presidentes de câmara no domingo e afirmou que “o que interessa é manchar o país todo” com o símbolo do partido.

Sobre o caso dos imigrantes marroquinos que chegaram de barco ao Algarve, André Ventura deixou várias críticas ao Governo. “Pagamos mais a esses tipos do que pagamos aos antigos combatentes que lutaram pela pátria portuguesa”, criticou. Atacando a fuga dos cidadãos marroquinos, o líder do Chega acusou o PS e o PSD de “se esforçarem para fazer de Portugal um país frouxo e a brincar”. Já o Chega, vai por o “país na ordem, com regras e com lei”.

“Doa a quem doer” o Chega fará isso, salientou André Ventura, acrescentando: “É isso que nos distingue dos outros. Não temos nada contra os imigrantes, mas temos quando os imigrantes têm mais direitos do que os portugueses. Temos quando um marroquino recebe mais do que um pensionista que trabalhou e descontou a vida toda”.

Para André Ventura, o país “está farto” da classe política “politicamente correta” que “não soube fazer nada pelo país”. “Só nos roubou ao longo de 50 anos”, acusou, salientando que é hora de “exigir justiça”.

Num apelo aos candidatos do partido, André Ventura pediu que as autarquias sejam governadas “sem corrupção”. “Os autarcas do Chega têm de ser o exemplo e de não ceder aos empregos para os amigos, às influências dos grupos económicas e à corrupção”, pediu André Ventura.

“A todos os candidatos: a partir de domingo, governem sem ceder a interesses particulares. Governem sem corrupção. O nosso povo merece que governe sem corrupção em Portugal”, indicou o presidente do Chega. “Podem-me acusar-me a mim e ao Chega de tudo e mais alguma coisa, mas nunca dirão que este partido foi tomado pela corrupção, porque nunca seremos tomados pela corrupção”, vincou.

André Ventura considerou também que, nas eleições autárquicas, partido vai mostrar que o resultado das últimas legislativas não foi “circunscrito e circunstancial” e disse acreditar que o país “vai mudar”. “Domingo vai ser um dia histórico para o país. Vamos mostrar que a onda que começou nas legislativas não era apenas uma onda circunscrita e circunstancial, era uma onda permanente de transformação do país”, defendeu.

Ventura defendeu igualmente que o “país está a mudar” e que isso se sente nas ruas. “O país está a mudar e eu tenho a certeza que está a mudar e que esta onda vai varrer o mapa autárquico de Portugal no dia 12. Vamos eleger muitos presidentes de câmara, mas acima de tudo vamos mostrar que estamos aqui para os servir e para governar com tolerância zero à corrupção”, sustentou.

O líder do Chega deixou também críticas aos opositores políticos. “O primeiro-ministro anda preocupado com a Spinumviva, o José Luís Carneiro parece que morreu politicamente antes de nascer, a Mariana Mortágua podia ter ficado em Gaza para sempre”, disse, defendendo que “tudo o que é essa extrema-esquerda reles podia desaparecer”.